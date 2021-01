PlayStation-Mitarbeiter erhalten PlayStation 5 DualSense in Weiß und Gold

Der PlayStation 5-Controller von Sony: DualSense

Da die PlayStation 5 einen so erfolgreichen Start hat und weiterhin überall ausverkauft ist, sobald sie verfügbar ist, ist es sinnvoll, dass Sony einen Weg findet, diejenigen zu belohnen, die Teil des Launch Teams der Konsole waren. Wie sich jedoch herausstellt, ist die Belohnung eine, die jeden PS5-Besitzer neidisch macht.

Einer der größten Aspekte der PlayStation 5 ist der DualSense-Controller. Wichtige Funktionen wie adaptive Trigger und haptisches Feedback machen ihn zu einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem DualShock und den Controllern anderer Konsolen. Obwohl die Meinung zu dem DualSense in Bezug auf Funktionalität und Komfort einstimmig positiv war, haben viele Spieler geduldig auf die Gelegenheit gewartet, ihre PS5-Controller einzigartiger aussehen zu lassen.

Da nur die standardmäßige Schwarz-Weiß-Variante des DualSense derzeit auf offiziellem Wege erhältlich ist, ist ein benutzerdefinierter PS5-Controller, den Mitgliedern des Launch Teams der Konsole zur Verfügung gestellt bekommen haben noch attraktiver und spezieller. Was am DualSense-Controller bei uns schwarz ist, wurde in der exklusiven Variante in Gold eingefärbt, wobei der Rest des Controllers seine weiße Farbe beibehält. Mit dem Schriftzug „PS5 Launch Team“ an der Innenseite wird dieser noch einzigartiger.

Während diese Version wahrscheinlich exklusiv für das Team bleibt, das hinter dem Start der PlayStation 5 steht, wird es interessant sein zu sehen ob andere Mitarbeiter in Zukunft ebenfalls exklusive Controller erhalten werden. Von den PlayStation Studios-Entwicklern bis zu denen, die hinter dem Trophäensystem stehen, gibt es keinen Mangel an speziellen Designs, die an die Mitarbeiter des Unternehmens verteilt werden könnten. Unabhängig davon heben sich die goldenen Akzente dieses Launch-Team-Controllers im Vergleich zum Original deutlich hervor und angesichts dieses großartigen Designs werden PS5-Benutzer wahrscheinlich nun noch verzweifelter versuchen, ihre PS5-Controller und -Konsolen anzupassen.

Wenn Spieler nicht darauf warten können, dass Sony offizielle Anpassungsoptionen veröffentlicht, die der Qualität dieses exklusiven DualSense entsprechen, stehen einige Optionen von Drittanbietern zur Verfügung. Markus, DailyGame-Gründer und ich haben zum Beispiel via DeinDesign für unsere Konsolen ein eigenes Design in Folienformat erworben.

Nichtsdestotrotz ist es von PlayStation eine tolle Geste, die harte Arbeit des Teams mit einem DualSense-Controller zu belohnen, den es so vermutlich offiziell nicht zu kaufen geben wird.

Die PlayStation 5 ist ab sofort verfügbar.