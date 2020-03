PlayStation Europe verlangsamt das Herunterladen von Spielen

PlayStation Network

Angesichts der Verbreitung des Coronavirus (Covid-19), die immer mehr Aspekte der Medienbranche betrifft, scheinen einige große Unternehmen Opfer zu bringen, um ihren Verbrauchern die gleichen Dienstleistungen anzubieten, die sie außerhalb der Pandemie kennengelernt und geliebt haben. Dies gilt anscheinend jetzt auch für PlayStation.

Das Unternehmen kündigt über einen Blogbeitrag an, dass PSN die Downloadzeiten in Europa verlangsamen wird, in der Hoffnung, die Breitbandbelastung auf dem gesamten Kontinent zu verringern. Nach Angaben des Unternehmens können europäische Spieler weiterhin wie gewohnt Online-Multiplayer spielen. Die Downloads werden jedoch verlangsamt, um den Internetverkehr nicht zu überlasen.

In der Erklärung behauptet PlayStation, dass “das Spielen von Videospielen Spielern auf der ganzen Welt ermöglicht, sich mit Freunden und Familie zu verbinden und in diesen unsicheren Zeiten die dringend benötigte Unterhaltung zu genießen.” Es heißt weiter:

“Wir glauben, dass es wichtig ist, unseren Beitrag zur Behebung von Bedenken hinsichtlich der Internetstabilität zu leisten, da eine beispiellose Anzahl von Menschen soziale Distanzierung praktiziert und zunehmend auf den Internetzugang angewiesen ist. Spieler können etwas langsamere oder verzögerte Downloads von Spielen erleben, werden es aber trotzdem genießen. Robustes Gameplay. Wir schätzen die Unterstützung und das Verständnis unserer Community und ihren Beitrag, da wir diese Maßnahmen ergreifen, um den Zugang für alle zu gewährleisten.”

Netflix, Amazon und andere haben bereits die Downloadzeiten verlangsamt

Während die USA die Internetnutzung häufig auf Daten beschränken, tun dies die europäischen Länder nicht. In Zeiten wie diesen, in denen Tausende von Benutzern ihre Internetverbindungen zu Hause nutzen, könnten Internetanbieter durch starke Nutzung unter Druck geraten. Es scheint, dass PlayStation gemeinsam mit Netflix, Amazon und einer Reihe anderer großer Unternehmen die Internetnutzung in ganz Europa senkt, um Dienstanbietern dabei zu helfen, eine Online-Verbindung für alle aufrechtzuerhalten, die sich derzeit in ihren Häusern sozial distanzieren. Zweifellos ist es ein bewundernswerter Schritt von Sony, der seinen Beitrag dazu zu leisten scheint, dass Haushalte in ganz Europa Videospiele spielen können, während diese Pandemie weiter zunimmt, ohne das es zu Ausfällen kommt.

Das Coronavirus selbst hat zu einer Reihe weiterer bedeutender Veränderungen in der Spielebranche geführt. So wird die E3 seit Jahren das erste Mal nicht stattfinden, auch die Gamescom 2020 ist fraglich.