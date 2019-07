Wenn es eine Sache ist, die Sony verwendet hat, um sich gegen seinen Hauptkonkurrenten in dieser Generation von Konsolen zu behaupten, waren es verdammt gute First-Party-Games. Etwas das Microsoft für die Xbox One nicht in dieser Größe hatte. Damit entwickelte sich ein starker Kontrast zwischen den beiden Konsolen. Immerhin lag die Xbox 360, also die Vorgänger-Konsole, lange Zeit vor der PlayStation 3. Bei PS4 gegen Xbox One sieht es bald nach einem 3:1-Verhältnis aus.

In einem langen und überraschend offenen Interview mit Fortune sprach Spencer über verschiedene Aspekte des Gaming-Geschäfts von Microsoft. Als es in den letzten Jahren zu den ersten Partys kam, sagte er ziemlich direkt, dass es einfach nicht das Beste war und dass es etwas ist, das sie anstreben müssen, um es besser zu machen.

“Und ich denke, die Macht des Inhalts, ich sehe es jeden Tag, die Dinge, die Leute zu Xbox kommen … sehr wenige Leute schalten ihre Xbox ein, um auf das Dashboard zu starren. Die Leute schalten ihre Xbox ein, um Spiele zu spielen, und ich denke, dass wir eine starke First-Party-Xbox haben, wenn ich an Xbox denke, dann denke ich an hochwertige Spiele. Wir müssen dort arbeiten. Wir haben in den letzten Jahren mit unseren First-Party-Games nicht die beste Arbeit geleistet.“

Wenn man auf die Xbox One zurückblickt, dann gibt es wirklich nicht viele First-Party-Games bei denen man einen „Wow-Faktor“ hatte, bis auf die Forza-Rennspiele, Gears und Halo. Sea of Thieves verfolgt einen interessanten Kurs, allerdings war der Anfang sehr steinig. Angesichts der Studio-Neuanschaffungen der letzten Zeit, den Fokus auf Abo-Dienste für Xbox Game Pass und Streaming (xCloud) sowie der neuen Konsole sieht die Zukunft besser aus. Aktuell muss man sich vor Sony, seiner PS4 und seinen First-Party-Games verbeugen. Das sieht auch Phil Spencer so.