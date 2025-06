Persona 6: Fans müssen sich weiter gedulden

Fans der beliebten JRPG-Reihe „Persona“ warten mittlerweile fast ein Jahrzehnt sehnsüchtig auf Persona 6. Seit dem Release von Persona 5 im Jahr 2016 folgten zahlreiche Spin-offs, Remaster und Remakes, doch der nächste Hauptteil der Reihe bleibt bislang ein Geheimnis. Auch beim kürzlich stattgefundenen Xbox Games Showcase suchte man vergeblich nach einer Ankündigung – dennoch gibt es Grund zur Hoffnung.

Erst kürzlich bestätigte Atlus mit Persona 4 Revival ein Remake des beliebten PS2-Klassikers. Viele Fans freuten sich über diese Nachricht, doch gleichzeitig wuchs die Ungeduld in Bezug auf Persona 6. Jetzt äußerte sich Kazuhisa Wada von P-Studio zur Situation und versicherte: Das Team arbeitet intensiv an der Zukunft der „Persona“-Serie. Man wolle den hohen Erwartungen gerecht werden, benötige dafür aber noch etwas mehr Zeit. „Bitte haltet noch ein wenig länger durch“, so Wada in einem Statement. Obwohl der Name Persona 6 nicht explizit fiel, lässt die Aussage kaum Zweifel daran, woran P-Studio gerade werkelt.

Gerüchte um Release und Details zu Persona 6

Offizielle Infos bleiben rar, doch Gerüchte deuten auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 hin. Spannend für Fans: Während Persona 3 Blau, Persona 4 Gelb und Persona 5 Rot als zentrale Farbschemata nutzten, soll Persona 6 angeblich Grün als Leitfarbe erhalten. Eine offizielle Enthüllung könnte also bald erfolgen, wenn die Leaks stimmen.

Während die Fangemeinde also weiter wartet, ist zumindest für Nachschub gesorgt: Bereits am 26. Juni erscheint Persona 5: The Phantom X, ein Gacha-RPG für Mobilgeräte, weltweit. Trotz des Mobile-Formats orientiert sich das Spiel optisch und spielerisch stark an der Hauptreihe. Wer mit Spin-offs nichts anfangen kann, darf sich außerdem auf das kommende Persona 4 Revival freuen – allerdings ist hier noch kein konkretes Release-Datum bekannt.

Klar ist: Atlus ist sich der riesigen Erwartungshaltung bewusst. Gerade nach dem weltweiten Erfolg von Persona 5 lastet viel Druck auf dem Entwicklerteam. Doch wie heißt es so schön? Gute Dinge brauchen eben Zeit. Und vielleicht lohnt sich das Warten ja wirklich.