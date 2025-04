Palworld vor Gericht: Entwickler kontern Nintendo mit Spieleklassikern wie Zelda & Tomb Raider

Der Patentstreit zwischen Nintendo und den Palworld-Entwicklern von Pocketpair erreicht ein neues Level. In der laufenden Klage vor dem Bezirksgericht in Tokio (Japan) bringt der Herausgeber des Survival-Spiels jetzt Beispiele aus zahlreichen bekannten Spielen, darunter The Legend of Zelda, Titanfall 2, ARK: Survival Evolved und sogar Mod-Projekte wie „Pixelmon“ für Minecraft.

Nintendo vs. Palworld: Wer hat’s erfunden?

Nintendo wirft Pocketpair vor, in Palworld zentrale Gameplay-Elemente unerlaubt übernommen zu haben, vor allem Mechaniken, die stark an Pokémon-Titel erinnern. Doch Pocketpair setzt zur Gegenoffensive an: Viele dieser Mechaniken seien nicht exklusiv für Nintendo, sondern bereits in Dutzenden anderer Spiele zu finden.

Die Argumentation stützt sich auf das Konzept des „Prior Art“, also bereits existierender Inhalte, die zeigen, dass die von Nintendo beanspruchten Patente nicht neu oder einzigartig genug für eine Rechtsdurchsetzung sind.

Diese Spiele nennt Pocketpair vor Gericht

Dank der Rechercheplattform GamesFray (via WindowsCentral.com), die sich auf juristische Themen im Gaming-Bereich spezialisiert hat, kennen wir nun die komplette Liste an Spielen, auf die sich Pocketpair beruft. Und sie ist beeindruckend:

Craftopia (ein anderes Spiel von Pocketpair)

(ein anderes Spiel von Pocketpair) ARK: Survival Evolved

Rune Factory 5

The Legend of Zelda

Titanfall 2

Tomb Raider

Far Cry 5

Pokémon Legends: Arceus, Sword & Shield

Final Fantasy XIV

Monster Super League

Octopath Traveler

Dragon Quest Builders

Monster Hunter 4 Ultimate

Pikmin 3 Deluxe

Path of Exile

Mods wie Pixelmon (Minecraft) & NukaMon (Fallout 4)

(Minecraft) & (Fallout 4) Und sogar die Unity-Engine

Die Beispiele belegen laut Pocketpair, dass Mechaniken wie das Werfen von Objekten, Monster-Capturing mit unterschiedlichen Erfolgsraten oder gezieltes Anvisieren in vielen Spielen längst etabliert sind. Nintendo könne also nicht beanspruchen, diese Ideen exklusiv erfunden zu haben. Besonders brisant: Auch Nintendo-Titel wie The Legend of Zelda oder Pikmin 3 Deluxe werden in der Verteidigung zitiert. Ein cleverer Schachzug, der zeigt, wie allgemein verbreitet die Mechaniken tatsächlich sind?

Palworld-Entwickler vor Gericht: Wie geht es jetzt weiter?

Sollte das Gericht Pocketpairs Argumentation folgen, könnte das weitreichende Folgen haben. Nicht nur für diesen konkreten Fall, sondern auch für künftige Patentstreitigkeiten in der Gaming-Industrie. Denn wenn Nintendo diese Mechaniken nicht schützen kann, könnten auch weitere Klagen gegen andere Entwickler ins Leere laufen. Nintendo selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den konkreten Beispielen oder der Verteidigungsstrategie von Pocketpair geäußert.

Der Patentkrieg zwischen Nintendo und Pocketpair entwickelt sich zu einem echten Präzedenzfall. Sollte Pocketpair gewinnen, könnte das viele Türen für Entwickler öffnen und gleichzeitig Nintendo zwingen, seine Strategie bei Patentstreitigkeiten grundlegend zu überdenken.