Palworld: Neustes Update bringt Probleme mit sich

Entwickler Pocketpair hat das Update 0.1.3.0 für die Steam-Version von Palworld veröffentlicht. Leider hat es jedoch einige Probleme verursacht. Das Spiel hat seit dem Start der Early-Access-Version allein auf Steam mehr als 8 Millionen Exemplare verkauft. Es sieht nicht so aus, als würde sich die Dynamik in nächster Zeit verlangsamen.

Seit dem Start des Spiels hat der Entwickler Pocketpair häufig mit der Palworld-Community kommuniziert und mehrere neue Updates veröffentlicht, um die technischen Probleme zu beheben, die das Pokemon-Minecraft-Survival-Spiel plagen. Die bisherigen Palworld-Updates konzentrierten sich vor allem auf die Beseitigung von Fehlern und die Verbesserung der Stabilität des Spiels. Zukünftige Updates werden dem Spiel umfangreichere Inhalte hinzufügen.

Während die Fans auf größere Updates warten, können sie weiterhin mit kleineren Updates rechnen. Diese Updates beheben die Probleme des Spiels. Palworld hat erst kürzlich ein neues Update für die Steam-Version des Spiels veröffentlicht. Das Update bringt das Spiel auf die Version 0.1.3.0. Es behebt einen Fehler im Ladebildschirm und einen Fehler, bei dem das Weltdatum nicht korrekt angezeigt wurde. Außerdem korrigiert es einen falschen Text und wendet einige nicht näher spezifizierte Gegenmaßnahmen gegen Cheats und Exploits an. Ein Update für die Xbox mit der Version 0.1.1.1 ist in Arbeit, wurde jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht veröffentlicht.

[Patch Notice]

・Steam version patch v0.1.3.0

・Xbox version patch v0.1.1.1

Steam version v0.1.3.0 update has been released.

(Xbox version v0.1.1.1 will be released as soon as it is ready)

Changes are as follows:

===

▼Main changes

・Fixed a bug where the loading…

— Palworld (@Palworld_EN) January 25, 2024