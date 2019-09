NIOH 2 ist eigentlich ein Prequel und wird Spieler in das dunkle Reich schicken

Nioh 2 - (C) Team Ninja

Das kommende Samurai-Spiel Nioh 2 wurde kürzlich als Vorläufer des Originals angekündigt und wird ein Gebiet namens Dark Realm enthalten, in das Gegner den Spieler hineinziehen können. Ursprünglich als limitierte PlayStation 4 exklusiv im Jahr 2017 erhältlich und von Team Ninja, den Machern der Dead or Alive-Reihe von Kampf- und Volleyballspielen, entwickelt, war der erste Nioh ein Action-Abenteuertitel für Dritte, der stark mit der Dark Souls-Reihe verglichen wurde.

Während Nioh einige spezifische Facetten des Genres der Seelen hatte, reichten ein tieferes Inventar- / Beuteverwaltungssystem und die Fähigkeit, sofort zwischen drei Waffenstellungen zu wechseln, um Feinden richtig entgegenzuwirken und sie anzugreifen, aus, um das Spiel vom Mittelalter abzuheben und auf Europa ausgerichtete Souls-Titel. Obwohl das Team Ninja zu Beginn dieses Jahres durch die Veröffentlichung des Shinobi-Simulators Sekiro: Shadows Die Twice von From Software etwas in den Schatten gestellt wurde, ist es weiterhin zuversichtlich, dass Nioh 2 genug Einzigartigkeit einbringt, um sich weiterhin von dem Paket der jüngsten Samurai-Titel zu unterscheiden, zu dem auch gehören Sucker Punchs bevorstehender PS4-exklusiven Ghost of Tsushima.

Nioh 2 spielt im späten 15 Jahrhundert

Laut einer kürzlich auf Game Informer veröffentlichten Vorschau wird Nioh 2 in den späten 1500er Jahren stattfinden, kurz vor den Ereignissen des Originalspiels. Vorbei ist der irische Seemann William, dessen Rüstung die Spieler zuvor angelegt hatten, und an seiner Stelle wird Nioh 2 einen anpassbaren Charakter haben, der zum Teil ein berühmter Kriegsherr und zum Teil ein Yokai ist, ein Dämonengeist der japanischen Folklore. Dank des darin enthaltenen Yokai können die Spieler nun während des Kampfes in Dämonenform übergehen und haben Zugang zu Spezialangriffen.

Dort wo die Yokai-Dämonen leben

Ein weiteres Feature von Nioh 2 ist der Ort Dark Realm, in dem die Yokai-Dämonen leben. An bisher unbekannten Punkten im Spiel können Feinde den Spieler in dieses Gebiet ziehen und auf ihrem eigenen Rasen kämpfen, was den gefährlichen Yokai-Dämonen noch mehr Fähigkeiten und Kräfte verleiht. Das Besiegen dieser härteren Gegner ist manchmal der beste Weg, um hochwertige Gegenstände zu finden, und es wird erwähnt, dass “einige Truhen erst geöffnet werden können, wenn man sie zuerst erledigt.”

Das Erscheinungsdatum von Nioh 2 ist auf Anfang 2020 festgelegt, und obwohl der genaue Tag noch nicht feststeht, könnte der im Februar 2017 erschienene Originaltitel Hinweise auf ähnliche Ereignisse in der Zukunft geben. In letzter Zeit scheint es keinen Mangel an von Dark Souls inspirierten Spielen wie Blasphemous und dem Shooter Remnant: From the Ashes zu geben, aber Nioh 2 scheint absichtlich immer mehr Funktionen hinzuzufügen, um sich von einer solchen Beschreibung zu distanzieren. Erwarte nur nicht, dass diese wahnsinnig harten Nioh-Bosse einfacher werden.

Quelle: Game Informer