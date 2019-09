Nioh 2 erscheint Anfang 2020, der neue Trailer zeigt Yokai Galore

Nioh 2 - (C) Team Ninja

Koei Tecmo und Team Ninja haben einen neuen Trailer für Nioh 2 veröffentlicht, der an das erfolgreiche Action-RPG angelehnt ist. Am Ende erhielten wir endlich ein Veröffentlichungsfenster – Anfang 2020, was ungefähr März oder April bedeuten könnte. Schau es dir unten an.

Unter den verschiedenen ausgestellten Yokai (und es gibt viele neue) weist der Trailer auch auf die neuen Charaktere hin. Jeder hat seinen eigenen Schutzgeist, von einem Wolf mit Augenklappe bis zu einem Kitsune. Es gibt sogar einen Blick auf einige der Bosskämpfe, einschließlich eines großen sechsbeinigen Yokai-Bullen.

Gegen Ende erfahren wir, dass der Charakter Hideyoshi heißt. Könnte dies Hideyoshi Toyotomi sein, der Vater von Hideyori, der im ursprünglichen Spiel als Boss diente? Wir müssen auf weitere Informationen warten, um sicherzugehen.

Die Veröffentlichung von Nioh 2 für PS4 ist derzeit geplant, wir gehen jedoch davon aus, dass es wie sein Vorgänger später auf dem PC erscheinen wird.