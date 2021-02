Nintendo Wii U: Konsole erhält ein neues und exklusives Spiel

Nintendo Wii U Konsole - (c) Nintendo

Ein neues Spiel ist im Nintendo eShop erschienen. Seasonal Assistant lässt sich ab sofort im Nintendo Wii U eShop finden. Tatsächlich gibt es noch Indie Entwickler die scheinbar darauf bestehen ihre Werke auf der totgelaubten Konsole zu veröffentlichen.

Lange hat man nichts mehr von der Nintendo Wii U gehört. Nintendo produziert die Konsole schon lange nicht mehr. Dessen Titel werden von Zeit zu Zeit auf die Nintendo Switch portiert und scheinen vom Marketing wie exklusive Nintendo Switch Titel zu wirken. So ist es sehr verwunderlich, dass im Wii U eShop gerade ein neuen Spiel erschienen ist.

Totgeglaubte leben länger

Ein Indie-Spiel Spieleentwickler konzentriert sich auf Retro Titel. So entwickelt das Studio Ultra Dolphin Revolution, wie auch viele andere Indie Spieleentwickler immer noch Game Boy Spiele. So befindet sich momentan auch ein mit Kickstarter finanziertes Game Boy Titel in Entwicklung.

Ultra Dolphin Revolution

Für die Nintendo Wii U ist Ultra Dolphin Revolution kein unbekannter Name. So hat dieser schon mehrere Nintendo Wii U Titel entwickelt. Seasonal Assistant ist nun deren neuester Streich. Es handelt sich um eine Nebenstory von Spellcaster’s Assitant mit ganzen 8 Leveln. Dass der Entwickler die Nintendo Wii U als Plattform für diesen Titel ausgewählt worden ist, ist trotzdem überraschend. Mit einem Release für die Nintendo Switch hätte man selbsterklärend ein gigantisches Publikum.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Nintendo Wii U

Mit dem zweiten Bildschirm im Controller und auch der Abwärtskompatibilität mit der Nintendo Wii konnten auch noch die unzähligen besonderen Nintendo Wii Titel wieder gespielt werden. Die einzigartige wie revolutionäre Steuerung der Wiimote kam auch noch für die Nintendo Wii U zum Einsatz. Schlecht war die von Nintendo erste HD-fähige Konsole auch nicht. Sie hat sich nur leider nicht so gut verkauft.

Nintendo Wii U Titel werden heute noch, wenn auch auf einer anderen Konsole, weitergespielt. Außer Seasonal Assistant. Das ist momentan ein Exklusivtitel. Vermutlich hat die Nintendo Wii U bei diesem Entwickler und vielen anderen noch einen besonderen Platz im Herzen.

Quelle: twitter.com via UltDolRev