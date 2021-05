Nintendo verspricht viele neue Switch Titel für dieses Jahr

Nintendo - ©Nintendo

Laut dem Nintendo Präsidenten Shuntaro Furukawa sollen heuer viele neue Software Titel für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. So seine Stellungnahme zum kommenden Geschäftsjahr. Spätestens zur E3-Messe im Juni werden wir wissen was uns alles erwartet.

Seitdem die Pandemie letztes Jahr Nintendo beim Absetzen von Nintendo Switch Konsolen sehr viel genützt hat, will Nintendo so weiter machen. Der Release des Titels Animal Crossing: New Horizons sorgte für einen unerwarteten Boost der Verkaufszahlen. Für die nächste große Überraschung sorgte dieses Jahr der Erfolg von Monster Hunter: Rise. Jeder dieser Meilensteine hatte einen großen Zuwachs von Nintendo Switch Spielern zur Folge. Es werden seitdem tatsächlich so viele Nintendo Switch Konsolen gekauft, sodass Nintendo mit dem Nachliefern der Konsole immer wieder Probleme hat. Die Hybrid Konsole von Nintendo liegt mehr im Trend denn je.

Viele neue Titel

Natürlich will Nintendo die perfekte Welle weiterreiten, so ist es nicht verwunderlich, dass man seit letztem Jahr die Entwicklung von mehr Titeln forciert hat, sodass nun langsam die ganzen Titel veröffentlich werden können. So sollen viele neue Titel schon im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres, in welchem wir uns gerade befinden, angekündigt werden. Schließlich will man die alten und neuen Fans bei Stange halten, beziehungsweise auch noch weitere neue Spieler und Fans gewinnen.

E3 2021

Wo könnte man die kommenden Titel besser vorstellen als auf der E3-Messe, welche am 12. Juni startet? Die Zeichen stehen also sehr gut, dass uns Nintendo dort mit einigen neuen Titeln überraschen wird. Ein paar Dinge der Messe können wir uns jetzt schon ausmalen. Wir vermuten, dass wir neben brandneuen Titeln, natürlich auch wieder Updates für Animal Crossing: New Horizons und Super Smash Bros. Ultimate, erhalten werden.

Aber vor allem freuen dürfen wir uns auf Gameplay-Videos und den Releasetermin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 freuen. Die E3 kann kommen.

Quelle: gamezo.co.uk