Share on Facebook

In der vergangenen Woche fand der Amazon Prime Day statt (15.-16. Juli), eine große jährliche Veranstaltung des Online-Einzelhändlers, auf der zahlreiche Produkte angeboten werden. Die diesjährigen Nintendo-Deals waren nicht besonders umwerfend, aber neue Daten deuten darauf hin, dass der Switch bei Kunden des Online-Riesen ungeachtet dessen unglaublich beliebt war.

Die Daten stammen von Hitwise, das Online-Besuche, Transaktionen, Anmeldungen, Top-Suchanfragen und mehr nachverfolgt hat. Wie man den Tabellen der Quelle entnehmen kann, wurde die Nintendo Switch in den USA, Großbritannien und Australien am häufigsten in der Produktsuche angegeben. Mehr Menschen hatten gehofft, einen Switch günstig zu finden als herkömmliche Geräte wie Fernseher, Laptops und iPads.

Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass diese Prime Day Switch-Deals nicht sehr beeindruckend waren, verkaufte sich die Konsole jedoch nicht so gut wie andere Artikel. Trotz der Suchanfragen gelang es dem Switch nicht, einen Platz in den Top Ten der meistgekauften Produkte für diese Länder zu erreichen. Es gab leider keine günstigen Angebote für die Konsole. Sogar die Software-Aktion-Auswahl war sehr dürftig.

Die Suchdaten allein zeigen jedoch, dass die Nachfrage nach Nintendos Hybrid-Konsole vorhanden ist, was möglicherweise auch darauf hindeutet, dass sich mehr Leute zu einem günstigeren Preis für eine Konsole entscheiden würden – ein gutes Zeichen für den bevorstehenden Switch Lite.