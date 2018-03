Die Switch. Eine kleine handliche Konsole, die Geld für Nintendo wie Heu druckt, wie wir quasi wöchentlich in den weltweiten Charts sehen. Eine gesunde Mischung aus alten Ideen und neuen Innovationen hat Probelme mit so fortschrittlichen Ideen wie einem USB-C-Port. Ist damit doch nicht alles so durchdacht?

Wie von Reddit-Usern gemeldet, ist der USB-C-Anschluss des Nintendo Switch nicht vollständig USB-C-kompatibel. Das System selbst verwendet die Protokolle nicht ordnungsgemäß und versucht daher, Kabel von Drittanbietern für Dinge zu verwenden, zu denen es nicht in der Lage ist. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Docks von Drittanbietern zu Bricking-Systemen werden und deine Switch-Konsole zerstören können!.

Die Message zu dieser Geschichte: „Kauft nur Original-Nintendo-Ware!?“

Die Person, die all dies recherchiert hat, Nathan K, glaubt, dass der Missbrauch von Protokollen Nintendo’s Versuch sein könnte, Benutzer dazu zu zwingen, sich an Ladegeräte und Peripheriegeräte der Marke Nintendo zu halten. Also nur erste Ware zu kaufen, welche mehr als überteuert gegenüber den Drittherstellern ist. Vielleicht ist an einem Gerücht etwas dran, dass die Switch-Konsole mit einem kleinen Hardware-Update quasi als Switch 2.0 neu geboren wird.

