Kommt eine Switch 2.0? Kann man eigentlich ausschließen, wenn man sich mit Nintendo bisher ein wenig befasst hat. Dennoch gibt es immer wieder Gerüchte-Treiber, die eine Weiterentwicklung der bisherigen Nintendo Switch sehen möchten.

Der Twitter-User „Mike Heskin“ deutet aufgrund des Firmware-Updates 5.0.0 der Nintendo Switch dennoch auf eine Weiterentwicklung der Konsole hin, sogar auf Indizien, die einen Rückschluss auf den Einbau neuer Hardware-Teile schließt, sei er gestoßen.

Aber alles mal ganz langsam. So ist in der Firmware die Rede von 8GB RAM Arbeitsspeicher. Die Switch hat in seiner jetzigen Form aber nur 4GB. Ebenso gibt es im Code mehrere Passagen die auf den Tegra-214-Chip von nVidia hindeuten, aber nur ein Tegra-210-Chip verbaut ist. – Bisher hat Nintendo noch anders gesprochen, sollte das alles wahr sein!

Als Grund für das Hardware-Update könnte auch das Hardware-Leck dienen, welches die Nintendo Switch „inne“ hat. Vielleicht sagt Nintendo auch gar nichts und bringt die „verbesserte Konsole“ einfach so auf den Markt.