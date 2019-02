Obwohl Fortnite Battle Royale einen eigenen Voice-Chat auf dem Nintendo Switch ermöglicht, gibt es keine systemweite Lösung, die Titel auf der Konsole verwenden können. Derzeit muss man eine Telefon-App verwenden, die mit der Switch synchronisiert. Warum verwendet man eigentlich nicht Discord?

Wenn sich Nintendo nicht um das „Problem“ bemüht, machen dies andere. So bringt Vivox ein Voice-Chat-SDK auf den Switch. Dieses Tool ermöglicht direkt einen Voice-Chat über das System über den Kopfhöheranschluss der Konsole, ohne App über das Smartphone. Dies ist auch die Lösung, die Fortnite Battle Royale am Switch verwendet. Wir wissen also, dass es funktioniert.

„Wir haben mit Nintendo und der Nutzung unserer Sprachdienste in Fortnite bereits große Erfolge erzielt“, sagte Dave Verratti, Präsident von Vivox. „Wir sind sehr stolz darauf, Teil des Nintendo-Ökosystems zu sein. Wir freuen uns, Nintendo dabei zu unterstützen, die Entwicklung seiner Produkte weiter voranzutreiben, indem Gamer durch verbesserte Kommunikation zusammengebracht werden. Multiplayer-Spiele können und sollten sich auf Nintendo Switch auszeichnen und wir sind gespannt auf die Ergebnisse des Vivox SDK auf Nintendo Switch. „

Eine gute Entscheidung von Vivox!

Ansonsten zocken zum Schluss nur mehr alle via Xbox Live auf dem Switch. Immerhin erreicht der Online-Dienst, Nintendo Switch Online, bereits 8 Millionen User.