Nintendo Switch 2: Einheiten aus Fabrik gestohlen – Kommt es zu Verzögerungen?

Eine Nintendo Switch 2-Konsole wurde möglicherweise illegal aus einer Produktionsstätte in China geschmuggelt. Seit der Veröffentlichung der ersten modernen Konsole von Nintendo sind acht Jahre vergangen, und die Fans warten sehnsüchtig auf die zweite Generation. Mit dem bevorstehenden Release am 5. Juni ist das Warten fast vorbei. Doch offenbar konnte eine Person nicht länger warten und hat angeblich eine Konsole direkt vom Produktionsband gestohlen.

Obwohl die Konsole erst im Juni in den Handel kommt, beginnen die Vorbestellungen in den USA am 24. April. Ursprünglich war der Start für den 9. April geplant, doch aufgrund der von der Trump-Regierung eingeführten Zölle verschob Nintendo das Datum, um die Auswirkungen auf die neue Konsole zu bewerten. Die Begeisterung für die Switch 2 ist enorm, und viele Fans haben sich die Vorbestell- und Veröffentlichungstermine bereits vorgemerkt – offenbar hat eine Person sogar drastische Maßnahmen ergriffen und sich eine Konsole illegal gesichert.

Ein kürzlich auf der chinesischen Social-Media-Plattform BiliBili veröffentlichtes Video zeigt angeblich eine Nintendo Switch 2, die mit Qualitätskontroll-Software läuft. Zu sehen sind Optionen wie Akku laden, Alterungstest starten, Neustart und Herunterfahren, was darauf hindeutet, dass die Konsole noch nicht mit der finalen Firmware ausgestattet ist. Zudem zeigt das Video eine Person, die versucht, die Joy-Con an- und abzudocken. Nintendo hat sich bisher nicht zu dem Video geäußert oder dessen Echtheit bestätigt.

Nintendo Switch 2 soll vor dem bevorstehenden Starttermin gestohlen worden sein

Einige der neuen Features der Switch 2 Joy-Con, die im Video zu sehen sind, wurden bereits offiziell vorgestellt. Dazu gehören die magnetische Befestigung, die für einen nahtlosen Halt sorgt. Sowie der mysteriöse C-Knopf, der für GameChat verwendet werden soll. Die Präsenz der neuen Joy-Con im Video deutet darauf hin, dass zumindest dieser Teil der Konsole echt sein könnte.

Neben den neuen Joy-Con hat Nintendo auch die Preise für die Switch 2 bekannt gegeben. Die Standardversion wird für 449,99 Euro erhältlich sein, während das Mario Kart World Bundle für 499,99 Euro angeboten wird. Das Spiel Mario Kart World selbst kostet 79,99 Euro, wobei Käufer des Bundles 30 Euro sparen.

Mario Kart World ist nur eines von vielen bestätigten Spielen für die Nintendo Switch 2. Dazu gehört auch der neueste Ableger der Donkey Kong-Reihe, Donkey Kong Bonanza. Das Video zeigt jedoch keine tatsächlichen Gameplay-Szenen. Da dies bedeuten würde, dass die Person nicht nur die Konsole, sondern auch ein unveröffentlichtes Spiel in die Hände bekommen hätte. Ob das Video echt ist, bleibt abzuwarten – sollte es sich als authentisch herausstellen, dürften viele Nintendo-Fans neidisch werden.