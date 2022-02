Nintendo hat SRD Co. Ltd. übernommen

Nintendo - ©Nintendo

Die Videospielbranche hat in letzter Zeit eine aufregende Zeit durchgemacht, in der mehrere massive Übernahmen stattfanden. Unter den jüngsten Geschäftsabschlüssen erwarb Microsoft Activision Blizzard, während Sony Bungie kaufte. Es scheint jedoch, als ob die Neuigkeiten noch lange nicht vorbei sind, da Nintendo gerade einen bemerkenswerten eigenen Kauf getätigt hat.

Vor kurzem hatte Nintendo seine Absicht angekündigt, sein Vermögen zu vergrößern. Diese Entscheidung war das Ergebnis des anhaltenden Erfolgs der Nintendo Switch auf dem Videospielmarkt. Trotz der Veröffentlichung im Jahr 2017 gab das japanische Videospielunternehmen bekannt, dass es weiterhin einen erheblichen Gewinn aus den Verkäufen des Systems erzielt hatte. Infolgedessen investierte es 880 Millionen US-Dollar in die Spieleentwicklung, zusammen mit weiteren 440 Millionen US-Dollar in Nicht-Spiel-Unterhaltungssoftware. Während das meiste davon dazu gedacht war, das Unternehmen intern zu erweitern, entschied Nintendo sich kürzlich, einen langjährigen Partner unter sein Firmendach zu holen.

Advertisment

In einer Ankündigung vom 24. Februar wurde bekannt, dass Nintendo SRD Co. LTD übernommen hat. Diese Nachricht kam über eine Erklärung von Nintendo. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Übernahme getätigt, um „die Managementbasis von SRD zu stärken“. Darüber hinaus hieß es, dass dies „die Verfügbarkeit von Softwareentwicklungsressourcen für Nintendo sicherstellt“. Dadurch hoffte das Unternehmen, die Effizienz der zukünftigen Entwicklung zu verbessern. Außerdem hieß es in der Erklärung, dass die Übernahme nach Genehmigung am 1. April abgeschlossen werden sollte. Für wieviel Nintendo das Unternehmen eingekauft hat, ist allerdings nicht bekannt.

Nintendo und SRD Co. LTD arbeiten schon lange zusammen

Obwohl dies eine bemerkenswerte Akquisition für Nintendo ist, sollte es für die Spieler kein allzu großer Schock sein. In fast den letzten 40 Jahren hat SRD bei einer Reihe von Entwicklungen eng mit dem Gaming-Moloch zusammengearbeitet. Zu den Franchises, an deren Entwicklung es mitgewirkt hat, gehören The Legend of Zelda und Super Mario. Darüber hinaus war es sogar an der Erschaffung des ursprünglichen Donkey Kong beteiligt. Zuletzt war es Partner bei der Entwicklung von Game Builder Garage, das letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Obwohl Nintendo nicht regelmäßig an Übernahmen oder Fusionen beteiligt ist, ist dies nicht das erste Mal, dass das japanische Videospielunternehmen ein anderes Unternehmen übernommen hat. Letztes Jahr kaufte es Next Level Games. Wie bei SRD war dies eine große Sache, da das in Kanada ansässige Unternehmen zuvor an einer Reihe beliebter Nintendo-Produkte wie Luigi’s Mansion 3 und der Mario Strikers-Serie gearbeitet hatte.