Nintendo hat wie ihr schon wisst die Nintendo Switch Lite angekündigt, welche eine portablere Version der aktuellen Switch ist. Das dürfte nicht die einzige neue Version sein an der Nintendo arbeitet. Wir haben berichtet, jetzt verdichten sich die Gerüchte noch mehr.

Vor der E3 gab es Gerüchte darüber, dass Nintendo an zwei verschiedenen Hardware Versionen der aktuellen Switch arbeitet. Man hat gemunkelt, dass die eine Version leistungsfähiger als die aktuelle sein soll, die Nintendo Switch Pro, die andere eine portable Version. Letzteres hat sich zumindest schon mal als wahr herausgestellt. So bekommen wir im September die Switch Lite. Bei der gibt es zwar einige kleine Hardwareunterschiede zur normalen, im Kern bleibt sie aber die jetzige Generation.

Die Nintendo Switch Pro soll sich aktuell in Entwicklung befinden wie auch ein Dokument der FCC belegt. In diesem sucht Nintendo um eine Bewilligung an, um Änderungen am SoC, NAND Speicher und am Mainboard vorzunehmen.

Die Gerüchte um eine Switch Pro verdichten sich dadurch nur noch mehr. Zwar hat der CEO von Nintendo America, Doug Bowser, in einem Interview das erscheinen einer Pro-Version nach der Switch Lite dementiert, aber über ein mögliches Erscheinen im Jahr 2020 könnte man spekulieren.

Wir bleiben dran!