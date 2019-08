Share on Facebook

Die portabelere, fokussierte Version der beliebten Konsole von Nintendo hat einiges an Aufsehen erregt und scheint im Vergleich zur ursprünglichen Version in mehrfacher Hinsicht verbessert worden zu sein, einschließlich dessen, was man auf dem Bildschirm sehen wird. Bei der Switch Lite wird es nämlich einen besseren Bildschirm geben!

YouTuber Kevin Kenson besorgte sich eine frühe Version des Lite und verglich den Bildschirm mit dem des Originals. Er stellte fest, dass es insgesamt heller und wärmer aussah, mit einer Lichtbalance, die dem 6500-Standard-Balancing viel näher kam als die erste Veröffentlichung, die bei 7200 lag (der Lite ist bei 6757). Du kannst dir das gesamte Video unten ansehen, und Kevin geht ausführlich auf die technischen Aspekte ein. Wenn man die beiden Konsolen-Typen nebeneinander sieht, ist dies tatsächlich ein größerer Unterschied, als man erwarten würde.

Wir haben bereits früher berichtet, dass der Lite über eine verbesserte Prozessor- und Akkulaufzeit verfügt. Es sieht also so aus, als ob die Überarbeitung für all diejenigen, die sich mit dem mobilen Leben beschäftigen, sehr solide sein wird.

Die Nintendo Switch Lite startet am 27. September.