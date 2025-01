Nintendo Aktie erreicht in Japan neues Allzeithoch

Nur eine Woche nach der offiziellen Enthüllung der Switch 2 erreichte die Aktie von Nintendo einen Rekordwert von 9.775 Yen (rund 60 Euro) und übertraf damit den bisherigen Höchststand um 371 Yen. Im vergangenen Jahr schwankte die Nintendo Aktie aufgrund von Spekulationen über die nächste große Konsole zwischen beeindruckenden Anstiegen und kurzen Rückgängen. Jetzt jedoch zeigt sich, dass Anleger das japanische Unternehmen im Vorfeld der lang erwarteten Markteinführung der Switch 2 stark unterstützen.

Im Januar 2024 erreichte die Nintendo Aktie ein Rekordhoch, da Analysten prognostizierten, dass die Switch 2 in der ersten Jahreshälfte vorgestellt werden würde. Als die Ankündigung ausblieb, fiel der Aktienkurs zunächst, stabilisierte sich aber dank großer First-Party-Videospielveröffentlichungen für die bestehende Switch-Konsole. Nun, da die Öffentlichkeit und Analysten einen ersten Blick auf die Switch 2 werfen konnten, haben die Aktien erneut einen Rekordwert erreicht und eine neue Bestmarke für Nintendo gesetzt.

Laut mehreren Börsenmagazinen, darunter MarketWatch, erreichte die Nintendo Aktie am 23. Januar 2025 einen neuen Rekordwert von 9.775 Yen, bevor sie bei 9.559 Yen schloss, was einen Anstieg von 1,65 % im Vergleich zum Vortag bedeutet. Nach der Veröffentlichung des Enthüllungstrailers für die Switch 2 am 16. Januar 2025 erreichte die Nintendo Aktie ein 52-Wochen-Hoch, bevor sie in den folgenden Tagen leicht zurückging.

Die Vorstellung der Switch 2 trieb den Wert der Nintendo Aktie nach oben

Dank Analysten, die prognostizieren, dass die Switch 2 sich mehr als 16 Millionen Mal verkaufen wird, fanden die Anleger schnell wieder Vertrauen in Nintendo und trieben die Aktie auf einen neuen Rekordwert. Aktionäre und Händler hoffen, dass die Kurse weiter steigen werden, sobald Nintendo mehr Informationen zur Konsole veröffentlicht, einschließlich eines Veröffentlichungsdatums, das viele während der bevorstehenden Nintendo Direct für die Switch 2 am 2. April 2025 erwarten.

Der Aktienkurs eines Unternehmens kann rasch steigen oder fallen, abhängig von einer Vielzahl unvorhersehbarer Faktoren. Während viele gespannt auf weitere Informationen zur nächsten Konsole warten, sollten interessierte Fans aufmerksam bleiben, um zu erfahren, welche Überraschungen Nintendo für Spieler und Aktionäre bereithält.

Quelle: MarketWatch