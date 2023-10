Nintendo 64: Dritthersteller will eine Konsole mit 4K-Auflösung auf den Markt bringen

Ein Dritthersteller hat eine eigene, vollends neu designte Nintendo 64 Konsole angekündigt, welche nicht nur 4K-fähig ist, sondern mit der man auch mit allen Modulen aus allen Regionen spielen kann. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die Firma von Nintendo keine Klage eingefahren bekommen.

Nintendo 64 Fans dürfen sich freuen. Ein Dritthersteller hat den Analogue 3D angekündigt. Es handelt sich hierbei um eine Nintendo 64 Konsole, welche ohne Regionsbeschränkung, das heißt mit jedem Nintendo 64 Modul der Welt, ganz gleich ob es aus Europa, Asien oder den USA kommt, spielbar sein wird. Das große Verkaufsargument soll die Fähigkeit zu einer 4K Auflösung sein.

Introducing Analogue 3D.

A reimagining of the N64.

4K resolution.

The future is here.

64 bits of pleasure.

Coming in 2024.

Sign up to be notified when Analogue 3D is available at https://t.co/EoEWYYF6Dl pic.twitter.com/aoIAWmN44U

— Analogue (@analogue) October 16, 2023