Nintendo 3DS bekommt ein neues physisches Videospiel von Entwickler Atooi

Kyoto, Japan – Obwohl viele Spieler die Nintendo Switch im Auge haben, hat das Videospiele-Konzern seine anderen Geräte nicht vergessen. Während die Fans geduldig auf das Ende der Switch-Engpässe warten, können sie sich jetzt auf neue Nintendo 3DS-Inhalte freuen. Vor kurzem sagte Entwickler Atooi den Fans, dass es in den letzten Schritten der Veröffentlichung eines 3DS-Spiels sei.

Der Entwickler kündigte die Atooi Collection erstmals im Juni 2019 an. Dieses physische Spiel wird fünf der größten Hits des Entwicklers aus dem Nintendo 3DS-eShop zusammenstellen. Kürzlich fragte ein Fan das Studio, ob die Sammlung noch kommen würde. Als Antwort bestätigte Atooi, dass das Spiel fast fertig ist. Der Tweet sagte, dass Nintendo die Veröffentlichung genehmigt hatte. Jetzt muss der der Konzern aus Kyoto das Cover von Atooi genehmigen, bevor das Spiel über Limited Run Games zum Verkauf angeboten werden kann.

Obwohl der Switch das 3DS schon lange überschattet hat, sollte dieses neue physische Spiel keine Überraschung sein. Nintendo sagte zuvor, dass es mehr 3DS-Spiele auf die Switch bringen würde. Auch diese Sammlung war für Nintendo wahrscheinlich ein einfache Sache. Da diese Spiele bereits im eShop verkauft wurden, haben sie den Genehmigungsprozess des Herausgebers bereits einmal durchlaufen.

Yes. Atooi Collection has been approved by Nintendo Lotcheck and now we are waiting on Nintendo's approval of cover art, cart label, etc. Once approved, manufacturing will begin. Once the product is in-hand, Atooi Collection will go on sale via @LimitedRunGames' site. 🥳 https://t.co/KhXy5oDIHW pic.twitter.com/y242Xa6cXC

— Atooi (@AtooiLLC) May 17, 2020