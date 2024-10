Neue Call of Duty-Controller von PDP und Turtle Beach sind da!

Call of Duty-Liebhaber aufgepasst! Turtle Beach und PDP haben offiziell zwei neue Controller auf den Markt gebracht, die dein Spielerlebnis auf das nächste Level bringen sollen. Die Victrix Pro BFG Wireless Controller Call of Duty – Field Op Edition und der Designed for Xbox REMATCH GLOW Advanced Wired Controller – Mister Peeks Edition sind ab sofort erhältlich und versprechen, die perfekte Mischung aus Design und Leistung zu bieten.

Doch was bieten diese Controller genau, und für wen sind sie geeignet? Lass uns das genauer anschauen!

Was kann der Pro BFG Wireless Controller für PS5, PS4 und PC?

Der Victrix Pro BFG Wireless Controller wurde speziell für Call of Duty-Spieler auf PlayStation 5 (PS5) und PlayStation 4 (PS4) sowie PC entwickelt. Dieser Controller punktet mit einer hochwertigen Verarbeitung, die auf die Bedürfnisse von eSports-Profis zugeschnitten ist. Zusammen mit Activision und Profi-Gamern hat PDP einen Controller kreiert, der dir einen echten Vorteil in hektischen Spielsituationen bietet. Du liebst es, taktisch präzise vorzugehen? Dann könnte der Pro BFG Wireless Controller genau das Richtige für dich sein.

Der Clou: Für alle, die noch mehr Power suchen, gibt es die Option, den Controller mit magnetischen Hall-Effekt-Modulen aufzurüsten. Diese sind für 39,99 Euro exklusiv bei PDP.com und Turtle Beach erhältlich und verbessern die Reaktionsfähigkeit. Mit einem Preis von 199,99 Euro ist der Pro BFG Wireless Controller nicht billig, bietet dafür aber Spitzenqualität und eine lange Haltbarkeit.

Xbox-Fans aufgepasst: Der REMATCH GLOW Controller mit Mister Peeks Design

Für Xbox-Spieler gibt es den speziellen Designed for Xbox REMATCH GLOW Advanced Wired Controller in der Mister Peeks Edition. Dieser kabelgebundene Controller ist für die Xbox Series X/S und Xbox One sowie Windows 10 und 11 PCs ausgelegt. Besonders cool: Das Design leuchtet im Dunkeln und zeigt Mister Peeks, den blauen Mystery-Box-Hasen, der Fans von Call of Duty sofort bekannt vorkommen dürfte.

Dieser Controller bietet nicht nur ein einzigartiges Design, sondern auch tolle Features. Die Anpassungen über die PDP Control Hub App erlauben es dir, die Einstellungen für Trigger und Tasten an deine Vorlieben anzupassen. Zusätzlich sorgt die 2-Wege-Haartrigger-Funktionalität für schnelle Reaktionszeiten, die in hitzigen Matches entscheidend sein können. Für 39,99 Euro bekommst du hier einen stylischen, voll ausgestatteten Controller, der perfekt für das Call of Duty-Erlebnis auf der Xbox ist.

Wo sind die Controller erhältlich?

Falls du dir einen der neuen Call of Duty-Controller sichern möchtest, stehen dir mehrere Optionen zur Verfügung. Den Victrix Pro BFG Call of Duty – Field Op Wireless Controller findest du bei Amazon und ausgewählten Händlern für 199,99 Euro. Der REMATCH GLOW Call of Duty – Mister Peeks Wired Controller ist zum Preis von 39,99 Euro erhältlich und ein echtes Schnäppchen für alle, die auf der Xbox in den Call of Duty-Kosmos eintauchen wollen.

