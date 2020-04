Nächster Film verschoben: Indiana Jones 5 erscheint ein Jahr später

PlayStation hat keine endgültige Entscheidung über eine mögliche frühzeitige digitale Veröffentlichung von The Last of Us 2 getroffen, so der Creative Director des Spiels. Diese Woche wurde die Veröffentlichung von The Last of Us Part 2 aufgrund von Störungen aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. In einer Erklärung behauptete Entwickler Naughty Dog, dass,…