Modern Warfare 2: Fast 25 Millionen Zusehern auf Twitch

Mit fast 25 Millionen Zusehern auf Twitch erreicht Modern Warfare 2 erstmals seit 3 Jahren einen bedeutenden Meilenstein

Call of Duty: Modern Warfare 2 - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat im März 2023 einen bedeutenden Meilenstein bei den Zuschauerzahlen auf Twitch erreicht und eine Leistung erbracht, die sie seit mittlerweile 3 Jahren nicht mehr geschafft haben. In den letzten Wochen und Monaten ist das Spiel ja scheinbar nicht so gut angekommen, einfach weil Spieler immer weniger Lust haben sich mit den unzähligen Probleme und Bugs des Spiels auseinanderzusetzen.

Diese Problematik hat dazu geführt, dass die Playerbase von Warzone 2 immer weiter sinkt. Immer mehr Spieler und Profis suchen such mittlerweile neue Battle Royal Alternativen, wie beispielsweise Apex Legends, oder versuchen ihr Glück in anderen Genres.

Trotz der Bugs: Gute Twitch Zahlen für Modern Warfare 2

Bei Spielern wird es zwar scheinbar unbeliebter, auf Twitch ist das Spiel aber im Vergleich mit anderen Games immer noch gerne gesehen. So gerne sogar, dass das Spiel jetzt einen neuen Zuschauer Meilenstein geknackt hat. Laut dem Zuschauerzahlen-Tracker von SullyGnome, einer Website für Twitch Statistiken, hat es Call of Duty: Modern Warfare 2 es im März auf 24.970.051 Stunden Zuschauzeit geschafft. Das ist ein Plus von 19%. Nicht nur ist das ein großartiger Anstieg an Zusehern, es ist auch das erste Mal seit März 2020, dass es ein Call of Duty Multiplayer schafft, die Zuschauerzahlen vom Warzone 2 Battle Royal zu überholen.

Zwar gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe für diesen Anstieg, zwei stechen aber klar heraus. Einerseits der zuvor angesprochene Verlust an Popularität von Warzone 2 in letzter Zeit. Auf der anderen Seite hat es im März auch das Major 3 Event der Call of Duty League gegeben. Das Esport Event war das meistgesehene Event in deer Geschichte der Call of Duty League. Über 3 Millionen Zuseher haben das Event live auf Twitch verfolgt, was ein gutes Stück zum Anstieg der Zahlen beigetragen hat.

Ob sich der Trend so fortsetzt, wird sich Ende April zeigen. Aber mit dem Start von Season 3 und der Rückkehr eines ganz besonderen Scharfschützengewehrs stehen die Chancen gut für die Zukunft von Modern Warfare 2.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist auf Windows PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X verfügbar.