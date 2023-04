Modern Warfare 2: Die Intervention feiert ihr Comeback

Es ist ein guter Tag für Scharfschützen, denn Modern Warfare 2 bringt eine der bekanntesten Sniper zurück.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - (C) Activision

Fans vom ersten Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) dürfen jetzt gerne nostalgisch werden. In gut einer Woche startet die dritte Season von Modern Warfare 2 und Warzone 2. Mit der neuen Season kommt natürlich auch neuer Content. Für den Start der neuen Saison hat sich Infinity Ward aber was ganz besonderes einfallen lassen. Mit dem Season 3 Update wird nämlich die Intervention, eine der beliebtesten Waffen aus dem originalen Modern Warfare 2 zurückkehren.

Der offizielle Twitter Account von Call of Duty hat gestern ein Gameplay-Video hochgeladen, in dem sie FaZe Dirty zu einem Season 3 Playtest eingeladen haben. Getestet hat er dabei auch das neue Scharfschützengewehr, dass mit Season 3 erscheinen soll. Der neue Name FJX Imperium sagt wahrscheinlich niemandem etwas. Zu Zeiten vom originalen Modern Warfare 2 hieß das Gewehr allerdings noch Intervention.

We invited @FaZeDirty for a surprise Season 03 playtest 😯 What he didn't know was an old friend would be joining him. The FJX Imperium Sniper drops with Season 03 on April 12 🎯 pic.twitter.com/bbexo9T9of — Call of Duty (@CallofDuty) April 3, 2023

Der Fanliebling: Die Intervention in neuem Look

Hört sich für manche Fans jetzt fast schon wie ein Traum an, ist aber wahr. Die Intervention war eine der beliebtesten Waffen in einem der beliebtesten Call of Duty Spiele aller Zeiten, und jetzt ist sie wieder da. Ihr ikonisches Aussehen behält sie auch. Wir dürfen uns also bei der FJX Imperium auf all das freuen, was die Intervention vor mittlerweile über 10 Jahren so beliebt gemacht hat. Plus neuem Sounddesign für Schüsse und Nachladen.

Im originalen Modern Warfare 2 war die Intervention ja das Scharfschützengewehr und auch in folgenden Titeln war die Waffe immer der Maßstab an dem sich andere Gewehre der Klasse messen mussten. Schon klar das Veteranen da enthusiastisch werden. Ob die FJX Imperium es allerdings wirklich schafft in diese Fußstapfen zu treten wird sich am 12. April zeigen, wenn Season 3 von Modern Warfare 2 und Warzone 2 startet.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.