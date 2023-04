Fast 11 Jahre altes Call of Duty knackt die Xbox-Verkaufscharts!

Nicht das aktuelle Resident Evil 4 Remake oder ein anderer aktueller Titel verkauft sich besser als dieses alte Call of Duty-Spiel!

Call of Duty: Black Ops 2 in Aktion schlägt alle anderen Spiele im Xbox Store! - (C) Activision - Bildmontage DG

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Derzeit thront ein Xbox 360-Spiel auf der Top-Liste der meistverkauften Xbox-Games, zumindest im digitalen Store: Call of Duty: Black Ops 2. Der Ego-Shooter von Treyarch entwickelt und von Activision veröffentlicht erschien am 13. November 2012 u.a. für Xbox 360. Im April 2017 wurde der Titel abwärtskompatibel mit der Xbox One (und damit auch mit der Xbox Series X/S) und erfreut sich auch noch heute stetiger Beliebtheit, wie die brandaktuelle Aufstellung der Top-Spiele zeigt.

Call of Duty: Black Ops 2 wurde bereits in den Jahren 2012 und 2013 Millionenfach gekauft, deshalb überrascht es ein wenig, dass der Titel im Jahr 2023 unter den meistverkauften Xbox-Spielen ganz oben steht. Immerhin ist es kein Live-Service-Spiel wie viele andere. Doch warum gerade jetzt der Hype?

WERBUNG

Call of Duty-Aktionen im Xbox Store

Black Ops 2 ist aus verschiedenen Gründen einer der beliebtesten Titel des Shooter-Franchise von Activision. Außerdem ist es einer der letzten Spiele aus der Serie, die keine Mikrotransaktionen haben. Damals setzte man noch auf “Post-Launch-Inhalte” in Form von traditionellen kostenpflichtigen DLC-Erweiterungen. Des weiteren gibt es einige der beliebtesten Zombie-Maps in Call of Duty: Black Ops 2. Gute Gründe, nochmal zuzuschlagen.

Das Spiel war einige Tage reduziert im Angebot. Normalerweise (und jetzt wieder) kostet der Titel satte 49,99 Euro. Auch nach all den Jahren! Übrigens findet man auch das erste Black Ops in den Top 10 der aktuell meistgekauften Spielen im Xbox Store (Österreich).

Kurioses Detail am Rande: Black Ops 2, Black Ops und Modern Warfare 3 verkauften sich die letzten Tage somit besser als das aktuelle Modern Warfare 2 (2022). Ebenfalls in die Aufstellung der 90 meistverkauften Xbox-Spiele schaffte es World at War (Release 2008), WWII (Release 2017), Modern Warfare 2 (Release 2009) und Call of Duty 3 (Release 2006) – zumindest in der Aufstellung der österreichischen Charts.

“Xbox-Deutschland” im Call of Duty-Fieber

Nicht nur die Österreicher waren im CoD-Kaufrausch, auch in Deutschland sorgte das beliebte Shooter-Franchise für digitale Sammelleidenschaften. So ist auch bei den Nachbarn Black Ops 2 auf Platz 1. Auf Platz 18 findet man Black Ops Cold War, vor Modern Warfare 3 auf Platz 20. Ebenso in den TOP 90 enthalten sind das aktuelle Modern Warfare 2 (2022), WWII, Modern Warfare 2 (2009), CoD 2 (Release 2005) und CoD 3.

Da soll noch jemand sagen, dass sich Abwärtskompatibilität nichts auszahlt. Anscheinend gibt es noch immer genügend Spieler da draußen, die noch nicht jedes Call of Duty-Videospiel kennen. Wer die Aktion im digitalen Store verpasst hat: Das Spiel gibt es zigfach auf diversen Kleinanzeigen-Seiten wie “Willhaben” oder “Ebay” für ein paar Euro als physische Edition.