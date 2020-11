Minecraft: Dungeons – Cross-Play bekommt einen Release-Termin

Cross-Play wurde die letzten Jahre immer mehr zum Thema, nun zieht auch Minecraft: Dungeons nach – nachdem das Spiel Anfang 2020 erschienen ist.

Entwickler Mojang bestätigt, dass Minecraft: Dungeons bald sein Cross-Play-Update erhalten wird. Der Entwickler kündigte über den offiziellen Twitter-Account des Action-Adventures an, dass nächste Woche am 17. November bereits das Update ausgeliefert wird.

Das Cross-Play-Update funktioniert mit allen Versionen des Spiels, was bedeutet, dass PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC-Spieler gemeinsam Beute jagen. Da sowohl die PS5- als auch die Xbox Series-Konsole abwärtskompatibel sind, ist das bevorstehende Cross-Play-Update nicht auf die zuvor genannten Konsolen beschränkt. Noch mehr Freunde zum Spielen – egal auf welchen System!

Die Ankündigung des Cross-Play-Updates fällt mit der bevorstehenden Veröffentlichung des Minecraft: Dungeons – Howling Peaks DLC zusammen, der im Dezember veröffentlicht werden soll. Während viele Spieler davon ausgegangen sind, dass das Update für das plattformübergreifende Spielen zusammen mit dem DLC veröffentlicht wird, hat sich Mojang dafür entschieden, den Spielern einen frühen Vorgeschmack zu geben, bevor die dritte DLC-Erweiterung veröffentlicht wird.

Howling Peaks wird eine Vielzahl neuer Inhalte wie Missionen, Gegenstände und Feinde bringen. Und natürlich neue Ausrüstungsgegenstände.

Heroes, are you listening?!

Cross-platform play arrives on November 17 for Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One! It’s almost time to join forces – whatever platform you play on! pic.twitter.com/wDusUWYYOY

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) November 11, 2020