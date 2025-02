Marvel Rivals Season 1.5 Update: Neue Helden, Karten & Balance-Änderungen – 3 Stunden down

Die Fans von Marvel Rivals haben gespannt auf das Update für Season 1.5 gewartet, das die Fantastischen Vier im Spiel komplettieren wird. Der ursprüngliche Plan, die Ränge zur Saisonmitte zurückzusetzen, sorgte für viel Aufregung. Marvel Rivals hat nun jedoch die Balance-Änderungen beschlossen, die am 21. Februar 2025 mit dem letzten Update der Saison 1.5 eingeführt werden.

Neben zahlreichen Balance-Änderungen durch das Update für bestehende Helden werden auch The Thing und Human Torch sowie eine neue Karte namens Central Park und zusätzliche saisonale Inhalte zu Marvel Rivals hinzugefügt. Obwohl es sich nicht um einen vollständigen Neustart der Season handelt, bringt das Season 1.5 Update viele neue Inhalte, auf die sich die Spieler freuen können.

Werbung

Es wird ein neues saisonales Event in Marvel Rivals namens Midnight Features II geben und die Möglichkeit, dass Käufer des Luxus-Battle-Passes ihre zusätzlichen Chrono-Token in Einheiten umwandeln können. Spieler, die in der ersten Saisonhälfte Ranglistenbelohnungen erhalten haben, bekommen außerdem das Ehrenwappen und ein Belohnungskostüm.

Das umfangreiche Update wird eine 3-stündige Downtime erfordern, bevor es live geht. Spieler sollten damit rechnen, dass die Marvel Rivals-Server am 21. Februar 2025 ab 10 Uhr morgens für etwa drei Stunden offline sein werden. Die neuen Inhalte werden verfügbar sein, sobald das Spiel um ca. 13 Uhr wieder online ist. NetEase weist darauf hin, dass es bei einigen Servern länger dauern kann, bis sie wieder online sind.

Worum geht es im Spiel?

Marvel Rivals ist ein PvP-Shooter, in dem Spieler in die Rollen von Marvel-Superhelden wie Captain America, Iron Man oder Thor schlüpfen. Das Spiel bietet 6-gegen-6-Matches auf sich ständig verändernden Schlachtfeldern und ermöglicht es den Spielern, Team-Up-Fähigkeiten zu kombinieren, um strategische Vorteile zu erlangen. Marvel Rivals wurde von NetEase Games entwickelt und erfreut sich seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2024 großer Beliebtheit.

Quelle: marvelrivals.com