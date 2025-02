Marvel Rivals: Entwickler enthüllt die kommende Central Park-Map und mehr

Nachdem NetEase Games bereits in einem Entwicklertagebuch den Schauplatz besprochen hat, können die Spieler nun einen ersten Blick auf die kommende Central Park-Karte in Marvel Rivals werfen. Die Entwickler haben angekündigt, dass dieser ikonische Ort am 21. Februar 2025 im Rahmen des großen Mid-Season-Updates von Marvel Rivals veröffentlicht wird, und die Spieler dort kämpfen können. Zusätzlich zur neuen Karte können die Spieler bald als Human Torch und The Thing spielen.

Human Torch ist ein fliegender Duellant, der Gegner von oben verbrennen und Flammenwände auf dem Schlachtfeld erzeugen kann. Er hat sogar ein einzigartiges Team-Up mit Storm, das es ihnen ermöglicht, flammende Tornados zu erzeugen, die sie gegen ihre Feinde einsetzen können. The Thing ist ein Vorhut mit einem robusten Gesundheitspool, der Gegner beiseite drängen und das Terrain um sich herum manipulieren kann.

Bald als neuer Charakter in Marvel Rivals

NetEase Games gewährt den Spielern einen ersten Blick auf die Central Park-Karte, die am 21. Februar 2025 veröffentlicht wird. Zu Beginn erhebt sich ein Blutmond über Draculas Schloss, und die Kamera zeigt große gotische Statuen und Wendeltreppen im Inneren. Fans können sogar sehen, wie Dracula ein Ritual durchführt, um den Gott Ratatoskr zu verzaubern. Ganz am Ende des Videos wird ein erster Blick auf Blade in Marvel Rivals gewährt.

Obwohl es nur wenige offizielle Informationen über Blade in Marvel Rivals gibt, haben Dataminer einige mögliche Fähigkeiten des Charakters entdeckt, die er bei seinem Debüt haben könnte. Gerüchten zufolge könnte Blade über eine Verwandlungsfähigkeit ähnlich der von Magik verfügen, die es ihm erlaubt, seine vampirischen Kräfte voll auszuschöpfen. Zudem soll er Feinde durch Wände hindurch sehen können, um sie jederzeit zu verfolgen.

Obwohl die Fans bereits einen ersten Blick auf Blade im Spiel werfen konnten, ist sein genaues Erscheinungsdatum als spielbarer Charakter noch unbekannt. NetEase Games hat angekündigt, dass alle sechs Wochen ein neuer Marvel Rivals-Held hinzukommt, sodass die Fans bald den berüchtigten Vampirjäger spielen können. Es gibt noch kein offizielles Startdatum für Season 2, aber es wird erwartet, dass NetEase Games gegen Ende März weitere Informationen veröffentlicht. Mit vielen geplanten Inhalten und weiteren Updates in der Pipeline sind viele Fans optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Marvel Rivals.

