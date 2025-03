Marvel Rivals: Patch Notes vom 13. März – Das Update im Überblick

Das Marvel Rivals-Team hat heute das neueste Update des Spiels veröffentlicht, das unter anderem die Rückkehr der Twitch Drops und zukünftige Charakterverbesserungen ankündigt. Das Spiel war seit seinem Release im letzten Jahr ein großer Erfolg und befindet sich derzeit in der ersten Season, Eternal Night Falls. Die gute Nachricht ist, dass du, egal, ob du viel oder wenig spielst, exklusive neue Gegenstände verdienen kannst – und das ganz einfach, indem du Twitch-Streams schaust.

Das Update, das ab dem 13. März 2025 verfügbar ist und keine Server-Ausfallzeiten erforderte, bringt neue exklusive Belohnungen für Twitch Drops. Vom 14. März bis zum 4. April 2025 erhältst du, je länger du einen Stream schaust, umso bessere Belohnungen. Nach vier Stunden erhältst du das kosmetische Item Will of Galacta für Adam Warlock.

Zudem wurden Gameplay-Bugs, insbesondere bei Peni Parker und Winter Soldier, behoben. Das Problem, dass Spieler durch Umgebungen hindurchgleiten konnten, wurde ebenfalls reduziert.

