Nach LEGO Adventures-Flop: Horizon Online Release bereits 2025?

Es sieht so aus, als ob Guerrilla Games sich darauf vorbereitet, ihr Horizon-Spin-off, das möglicherweise Horizon Online heißen soll, im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige deutet darauf hin, dass das Spiel in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in die endgültigen Vorbereitungen für den Start gehen könnte, was auf einen Horizon Online Release in der zweiten Jahreshälfte hinweist.

Während Horizon 3 sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und wahrscheinlich noch Jahre entfernt ist, scheint Horizon Online das nächste große Projekt von Guerrilla Games zu sein. Dies passt hervorragend in die umfangreichen Live-Service-Pläne von Sony. Während dieses Jahr Titel wie Helldivers 2 und Concord veröffentlicht wurden, ist für 2025 bisher kein bedeutendes Sony-Live-Service-Spiel angekündigt worden. Möglicherweise wird der Horizon Online Release das Highlight des Jahres für Fans und Spieler, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass mehrere andere Projekte, wie das Spider-Man-Online-Multiplayer-Spiel oder The Last Of Us: Online, während der Produktion eingestellt wurden.

Trotz Rückschlägen bei anderen Live-Service-Spielen bleiben Sonys Ambitionen unerschüttert: Erst kürzlich wurde bekannt, dass Sony die „Creative Studios“ der Halo- und Destiny-Entwickler Bungie komplett abtrennte, um diese auf Sonys große Live-Service-Vorhaben auszurichten.

Horizon Online Release: Wie stark ist das Franchise?

Unterdessen entwickelt sich der jüngste Eintrag in das Horizon-Franchise, LEGO Horizon Adventures, zu einem regelrechten Flop. Wer dachte, dass es für Sony nicht schlimmer laufen könnte als mit Concord, wird überrascht: Lego Horizon Adventures schaffte es gerade einmal, 600 gleichzeitige Spieler auf Steam beim Launch zu erreichen – Concord hatte im Vergleich knapp 700. Diese Zahlen sind selbst für kleinere Indie-Studios problematisch.

Horizon Zero Dawn Remastered konnte immerhin 2.500 Spieler am Launch-Tag anziehen. Natürlich spielt hier die Plattform eine Rolle: LEGO Horizon Adventures erschien sowohl für PC, PS5 als auch Nintendo Switch. Dennoch ist dies ein weiterer Eintrag in eine Reihe unrühmlicher Sony-Titel auf Steam – besonders die ungeliebten PSN-Services, zu denen Spieler selbst auf Steam gezwungen werden, tragen dazu bei.

Die Veröffentlichung von Horizon Online könnte daher ein entscheidender Wendepunkt sein, um das Vertrauen in die Marke und Sonys Live-Service-Strategie wiederherzustellen. Oder es floppt. Was die Live-Service-Ambitionen von Sony irgendwann einmal „beenden“ könnte.