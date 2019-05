Halo: The Master Chief Collection wird mit etwas Verzögerung diesen Monat mit Halo: Reach als ersten Titel am PC starten. Und obwohl wir uns noch eine Weile gedulden müssen, kommt schon das nächsten spannede Feature. So soll der Titel Cross-Play ermöglichen, also das spielen zwischen PC und Xbox One, jedoch nicht gleich zum Start, wie Brian Jarrad, Community-Manager von 343, via Twitter gesagt hat. Auch die Fortschritte kann man mitnehmen.

Die Xbox One-Version aus dem Jahr 2014 von Halo: TMCC hatte einen holprigen Start, deswegen finden wir es gut, wenn 343 Industries dem Titel für den PC-Release noch etwas Zeit gibt. Wir wollen keine verbugten Games. Die veröffentlichte Spiele-Sammlung enthielt die remasterte Version von Halo: Combat Evolved (der erste Xbox-Titel), Halo 2, Halo 3 und Halo 4. Schließlich wurde auch Halo 3: ODST später hinzugefügt, jedoch Halo: Reach – die Vorgeschichte – blieb bisher aus. Mit der PC-Version startet man auch gleichzeitig den Release der Vorgeschichte für die Xbox One.

Halo: The Master Chief Collection ist aktuell für Xbox One erhältlich und wird (sehr wahrscheinlich) diesen Monat seinen Beta-Test auf dem PC haben, inklusive Steam-Release. Bis Jahresende sollen alle Halo-Titel auf dem PC verfügbar sein, welche auch in der Sammlung für die Konsole erhältlich sind. Bis dahin wird Halo 5: Guardians der einzige Titel sein, welcher nicht am PC spielbar ist. Aber vielleicht ändert man das 2020 auch noch, bevor Halo 6 (Halo Infinite) erscheint.