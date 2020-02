Halo Infinite – 343 Industries klärt die jüngsten “Lecks”

343 Industries’s Halo Infinite ist voller Details zu seinem Entwicklungsteam und verschiedenen Abfahrten. Wir werden jedoch echtes Gameplay des kommenden Ego-Shooters sehen. In einem Rekrutierungsvideo wurden kürzlich die Runden gedreht, die anscheinend Off-Screen-Material für das Spiel enthielten.

Es schien zwar nicht so bedeutend zu sein, aber es stimmte anscheinend mit einem vermeintlichen Screenshot überein, der vor einem Monat durchgesickert war. Ein bestimmtes Symbol schien darauf hinzudeuten, dass Master Chief diesmal einen Fesselhaken haben würde. Leider scheint es, dass die Fans außerhalb der Basis waren.

Frank O’Connor, Leiter der Franchise-Entwicklung, antwortete auf einen Tweet, in dem das aktuelle Video mit einem Leck aus dem Dezember abgeglichen wurde, und sagte:

You know we scrub these for accidental leaks right? (Thanks for nothing 4k!) gray box/forge thing you’re looking at doesn’t show anything meaningful and isn’t even necessarily content from Infinite. Sometimes they’re just test environments or cut outs of H5 prototyping work… pic.twitter.com/uVS2LTwO34

— Frank O'Connor (@franklez) January 31, 2020