GTA 6 vor möglichem Verbot in Russland wegen „immoralem“ Inhalt

Die Wogen schlagen hoch in der Gaming-Welt: Noch bevor GTA 6 offiziell erschienen ist, hat eine politische Stimme aus Russland gefordert, das Spiel komplett zu verbieten oder nur in stark zensierter Form zu veröffentlichen. Für eine der am meisten erwarteten Spiele des Jahrzehnts ist das ein ungewöhnlicher, emotionaler Vorstoß, der Fans und Beobachter gleichermaßen beschäftigt.

Hintergrund ist ein Bericht, wonach Mikhail Ivanov, stellvertretender Vorsitzender des World Russian Peoples Council und Mitglied der regionalen Duma von Bryansk, die Inhalte von GTA 6 als „immoralisch“ und „schädlich für die Jugend“ bezeichnet hat. Er fordert, dass Rockstar Games den Titel entweder komplett aus dem russischen Markt zurückzieht oder eine speziell bereinigte Version entwickelt, die diese Inhalte entfernt.

Was genau kritisiert wird

Ivanovs Forderung zielt auf die Darstellung bestimmter Szenen in GTA 6, die er als „destruktiv und vulgär“ beschreibt. Besonders ins Visier geraten sind laut seinem Statement Hinweise auf Szenen mit männlichem Striptease und anderen Elementen, die er als direkte Verletzung „grundlegender moralischer Normen und traditioneller Werte“ ansieht. Ihm zufolge würde ein unveränderter Release „die Jugend in Russland korrumpieren“.

Wichtig: Ivanov ist kein gewählter Regierungschef oder Minister, sondern ein einflussreicher Funktionär mit politischem Rückhalt. Das bedeutet, dass seine Forderung derzeit eher als Appell oder Vorschlag gilt – nicht als rechtsverbindliche Entscheidung. Ob sich daraus tatsächlich ein offizielles Verbot entwickelt, bleibt fraglich.

Auf Seiten der Entwickler oder bei Rockstar Games selbst gibt es noch keine offizielle Reaktion zu diesem Thema. Es ist also unklar, ob und wie der Publisher auf diese Forderung eingehen wird.

Community-Reaktionen: Zwischen Kopfschütteln und Empörung

In den sozialen Netzwerken und Gaming-Foren brodelt es. Viele Spieler sehen in der Forderung eine typische Reaktion auf GTA: Eine Reihe von Grand Theft Auto-Titeln wurde schon in der Vergangenheit wegen kontroverser Themen in verschiedenen Ländern kritisiert oder modifiziert. In Russland führte das schon dazu, dass bestimmte Spiele, zum Beispiel Roblox, zeitweise gesperrt wurden, weil sie angeblich „jugendgefährdend“ seien.

