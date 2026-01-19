GTA 6 vor möglichem Verbot in Russland wegen „immoralem“ Inhalt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die Wogen schlagen hoch in der Gaming-Welt: Noch bevor GTA 6 offiziell erschienen ist, hat eine politische Stimme aus Russland gefordert, das Spiel komplett zu verbieten oder nur in stark zensierter Form zu veröffentlichen. Für eine der am meisten erwarteten Spiele des Jahrzehnts ist das ein ungewöhnlicher, emotionaler Vorstoß, der Fans und Beobachter gleichermaßen beschäftigt.
Hintergrund ist ein Bericht, wonach Mikhail Ivanov, stellvertretender Vorsitzender des World Russian Peoples Council und Mitglied der regionalen Duma von Bryansk, die Inhalte von GTA 6 als „immoralisch“ und „schädlich für die Jugend“ bezeichnet hat. Er fordert, dass Rockstar Games den Titel entweder komplett aus dem russischen Markt zurückzieht oder eine speziell bereinigte Version entwickelt, die diese Inhalte entfernt.
Werbung
Was genau kritisiert wird
Ivanovs Forderung zielt auf die Darstellung bestimmter Szenen in GTA 6, die er als „destruktiv und vulgär“ beschreibt. Besonders ins Visier geraten sind laut seinem Statement Hinweise auf Szenen mit männlichem Striptease und anderen Elementen, die er als direkte Verletzung „grundlegender moralischer Normen und traditioneller Werte“ ansieht. Ihm zufolge würde ein unveränderter Release „die Jugend in Russland korrumpieren“.
Wichtig: Ivanov ist kein gewählter Regierungschef oder Minister, sondern ein einflussreicher Funktionär mit politischem Rückhalt. Das bedeutet, dass seine Forderung derzeit eher als Appell oder Vorschlag gilt – nicht als rechtsverbindliche Entscheidung. Ob sich daraus tatsächlich ein offizielles Verbot entwickelt, bleibt fraglich.
- Berührende „GTA 6“-Geschichte: Rockstar reagiert auf letzten Wunsch eines todkranken Fans
- Lesenswerter Artikel
- GTA 6-Release wackelt? – Laut Insider „noch nicht fertig“ & Fans machen sich lustig darüber
- Lesenswerter Artikel
- GTA 6 Release im Jahr 2026? – „Erst wenn es im Laufwerk liegt“
- Lesenswerter Artikel
- GTA Online: 7 Tipps für Anfänger, die schneller etwas erreichen möchten
- Lesenswerter Artikel
- Wir wünschen euch ein starkes Gaming-Jahr 2026!
- Lesenswerter Artikel
- Die meisterwarteten Games 2026 – Die Redaktion verrät ihre größten Hoffnungen
- Lesenswerter Artikel
- San Andreas kommt zurück: Mod bringt das ganze Spiel in GTA V
- Lesenswerter Artikel
- GTA 6: Branchenkenner deutet MMORPG-Elemente im Online-Modus an
- Lesenswerter Artikel
Auf Seiten der Entwickler oder bei Rockstar Games selbst gibt es noch keine offizielle Reaktion zu diesem Thema. Es ist also unklar, ob und wie der Publisher auf diese Forderung eingehen wird.
Werbung
Community-Reaktionen: Zwischen Kopfschütteln und Empörung
In den sozialen Netzwerken und Gaming-Foren brodelt es. Viele Spieler sehen in der Forderung eine typische Reaktion auf GTA: Eine Reihe von Grand Theft Auto-Titeln wurde schon in der Vergangenheit wegen kontroverser Themen in verschiedenen Ländern kritisiert oder modifiziert. In Russland führte das schon dazu, dass bestimmte Spiele, zum Beispiel Roblox, zeitweise gesperrt wurden, weil sie angeblich „jugendgefährdend“ seien.
Hier erfährst du, wieso ein Fan bereits GTA 6 spielen durfte.
Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!