DailyGame - Gaming News - GTA 6 vor möglichem Verbot in Russland wegen „immoralem“ Inhalt
2 Min. lesen
Kuriose Entscheidung

GTA 6 vor möglichem Verbot in Russland wegen „immoralem“ Inhalt

In Russland fordert ein Politiker ein Verbot von GTA 6 oder eine zensierte Version, weil das Spiel „jugendgefährdend“ sei. Wie reagieren Fans?

i GTA 6 vor möglichem Verbot in Russland wegen „immoralem“ Inhalt
Artikel von Tim +

Die Wogen schlagen hoch in der Gaming-Welt: Noch bevor GTA 6 offiziell erschienen ist, hat eine politische Stimme aus Russland gefordert, das Spiel komplett zu verbieten oder nur in stark zensierter Form zu veröffentlichen. Für eine der am meisten erwarteten Spiele des Jahrzehnts ist das ein ungewöhnlicher, emotionaler Vorstoß, der Fans und Beobachter gleichermaßen beschäftigt.

Hintergrund ist ein Bericht, wonach Mikhail Ivanov, stellvertretender Vorsitzender des World Russian Peoples Council und Mitglied der regionalen Duma von Bryansk, die Inhalte von GTA 6 als „immoralisch“ und „schädlich für die Jugend“ bezeichnet hat. Er fordert, dass Rockstar Games den Titel entweder komplett aus dem russischen Markt zurückzieht oder eine speziell bereinigte Version entwickelt, die diese Inhalte entfernt.

Werbung

Was genau kritisiert wird

Ivanovs Forderung zielt auf die Darstellung bestimmter Szenen in GTA 6, die er als „destruktiv und vulgär“ beschreibt. Besonders ins Visier geraten sind laut seinem Statement Hinweise auf Szenen mit männlichem Striptease und anderen Elementen, die er als direkte Verletzung „grundlegender moralischer Normen und traditioneller Werte“ ansieht. Ihm zufolge würde ein unveränderter Release „die Jugend in Russland korrumpieren“.

Wichtig: Ivanov ist kein gewählter Regierungschef oder Minister, sondern ein einflussreicher Funktionär mit politischem Rückhalt. Das bedeutet, dass seine Forderung derzeit eher als Appell oder Vorschlag gilt – nicht als rechtsverbindliche Entscheidung. Ob sich daraus tatsächlich ein offizielles Verbot entwickelt, bleibt fraglich.

Lesenswert
Berührende „GTA 6“-Geschichte: Rockstar reagiert auf letzten Wunsch eines todkranken Fans
Lesenswerter Artikel
GTA 6-Release wackelt? – Laut Insider „noch nicht fertig“ & Fans machen sich lustig darüber
Lesenswerter Artikel
GTA 6 Release im Jahr 2026? – „Erst wenn es im Laufwerk liegt“
Lesenswerter Artikel
GTA Online: 7 Tipps für Anfänger, die schneller etwas erreichen möchten
Lesenswerter Artikel
Wir wünschen euch ein starkes Gaming-Jahr 2026!
Lesenswerter Artikel
Die meisterwarteten Games 2026 – Die Redaktion verrät ihre größten Hoffnungen
Lesenswerter Artikel
San Andreas kommt zurück: Mod bringt das ganze Spiel in GTA V
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Branchenkenner deutet MMORPG-Elemente im Online-Modus an
Lesenswerter Artikel

Auf Seiten der Entwickler oder bei Rockstar Games selbst gibt es noch keine offizielle Reaktion zu diesem Thema. Es ist also unklar, ob und wie der Publisher auf diese Forderung eingehen wird.

Werbung

Community-Reaktionen: Zwischen Kopfschütteln und Empörung

In den sozialen Netzwerken und Gaming-Foren brodelt es. Viele Spieler sehen in der Forderung eine typische Reaktion auf GTA: Eine Reihe von Grand Theft Auto-Titeln wurde schon in der Vergangenheit wegen kontroverser Themen in verschiedenen Ländern kritisiert oder modifiziert. In Russland führte das schon dazu, dass bestimmte Spiele, zum Beispiel Roblox, zeitweise gesperrt wurden, weil sie angeblich „jugendgefährdend“ seien.

Hier erfährst du, wieso ein Fan bereits GTA 6 spielen durfte.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!