GTA 6 ist fertig! Take-Two-Chef spricht schon über Rockstars nächstes großes Projekt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Noch acht Tage bis zum Release von Grand Theft Auto VI (GTA 6). Doch während Millionen Spieler auf die Rückkehr nach Vice City warten, richtet Rockstar Games seinen Blick offenbar bereits auf die Zukunft. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat jetzt bestätigt, dass die Entwicklung von GTA 6 abgeschlossen ist. Gleichzeitig kündigt er an, dass sich Rockstar anschließend auf das nächste Projekt konzentrieren wird.

Die Aussage fiel während der Investorenkonferenz von Take-Two am 09. November 2026. Dort wurde Zelnick gefragt, wie das Unternehmen die Erwartungen rund um den bevorstehenden GTA 6-Release einschätzt.

Seine Antwort dürfte vor allem Fans interessieren, die schon jetzt darüber nachdenken, was nach dem größten Rockstar-Spiel seit Red Dead Redemption 2 kommt (transkribiert von GamesRadar.com):

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Rockstar hat die Entwicklung von GTA 6 abgeschlossen. Das dürfte Sie nicht überraschen, da der Release in zehn Tagen ansteht. Sie haben ihr Bestes gegeben, und das Spiel wird bald für die Kunden verfügbar sein. Die Marketingkampagne läuft bereits und ist – wenig überraschend – in vollem Gange. Nun liegt es an uns, sicherzustellen, dass wir technisch einwandfreie Arbeit leisten und dieses Produkt den Kunden liefern.

Was entwickelt Rockstar nach GTA 6?

Besonders interessant ist allerdings der letzte Teil seiner Antwort. Zelnick erklärt, dass sich Rockstar nach der Veröffentlichung mit dem beschäftigen werde, was als Nächstes kommt. Eine entsprechende Ankündigung werde es zu gegebener Zeit geben.

Das klingt zunächst nach einer Selbstverständlichkeit. Schließlich wird ein Studio wie Rockstar nach GTA 6 nicht einfach die Arbeit einstellen. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass der Take-Two-Chef bereits vor dem Release öffentlich über die nächsten Schritte spricht.

Konkrete Projekte nennt er allerdings nicht. Weder ein neues Red Dead Redemption noch GTA 7 oder eine andere Marke wurden angekündigt. Am ehesten spricht er vom nächsten GTA Online. Immerhin gehört der Multiplayer des Vorgängers seit über einem Jahrzehnt zu den wichtigsten Einnahmequellen von Take-Two.

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GTA Online bleibt die große offene Frage

Rockstar hat bislang keine Informationen zum Online-Modus von GTA 6 veröffentlicht. Erst kürzlich wurden Multiplayer-Funktionen in den PlayStation-Daten entdeckt, darunter Schnittstellen zum Beitritt zu Spielsitzungen. Das zeigt, dass entsprechende Funktionen technisch berücksichtigt werden. Wann GTA Online (2) tatsächlich startet, lässt sich daraus aber nicht ableiten.

Auch während der Investorenkonferenz wich Zelnick konkreten Fragen zur Zukunft des Multiplayer-Geschäfts aus. Statt einen neuen Online-Modus anzukündigen, verwies er auf die zahlreichen Möglichkeiten innerhalb der GTA-Marke.

Ein weiterer offener Punkt ist die PC-Version von GTA 6. Bislang wurde das Spiel ausschließlich für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Auf die Frage nach zusätzlichen Plattformen verwies Zelnick darauf, dass solche Ankündigungen von den jeweiligen Entwicklerstudios kommen würden.

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GTA 6 soll für Take-Two ein Rekordjahr einläuten

An mangelndem Interesse dürfte es Rockstar jedenfalls nicht fehlen. Take-Two erklärte im aktuellen Geschäftsbericht, dass die Vorbestellungen von GTA 6 die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertreffen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Publisher weiterhin mit Net Bookings zwischen acht und 8,2 Milliarden US-Dollar. Grand Theft Auto VI soll entscheidend dazu beitragen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Ob der nächste große Schritt ein neuer Online-Modus, ein weiteres Open-World-Abenteuer oder etwas völlig anderes wird, wird Rockstar Games wohl bald selbst beantworten.

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