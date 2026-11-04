GTA 6 soll schon vor Release 668 Millionen Euro eingebracht haben! – PlayStation 5 „dominiert“

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Noch bevor Grand Theft Auto VI (GTA 6) überhaupt erschienen ist, soll Rockstar Games bereits Vorbestellungen im Wert von rund 751 Millionen US-Dollar (umgerechnet 668 Millionen Euro) „eingesammelt“ haben. Das geht aus einer aktuellen Schätzung des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower hervor. Demnach wurde das Sandbox-Actionspiel weltweit bereits etwa 7,71 Millionen Mal digital vorbestellt. Besonders deutlich fällt der Vorsprung der PlayStation 5 aus: Rund 74 Prozent der bisherigen Vorbestellungen sollen auf Sonys Konsole entfallen.

Die Zahlen stammen aus dem GTA 6-Sales-Tracker von Sensor Tower. Wichtig ist dabei die Einordnung: Rockstar Games und Publisher Take-Two haben diese Verkaufszahlen nicht offiziell bestätigt. Es handelt sich um Hochrechnungen eines externen Marktforschungsunternehmens, nicht um veröffentlichte Geschäftszahlen.

Trotzdem lässt sich an den Schätzungen ablesen, wie groß die erwartete Nachfrage nach dem Open-World-Spiel ist. Noch am 20. Oktober gingen die Analysten von rund 6,45 Millionen Vorbestellungen im Wert von 630 Millionen US-Dollar (rund 560 Mio. Euro) aus. Die neue Auswertung liegt damit etwa 1,26 Millionen Exemplare und 121 Millionen US-Dollar (rund 107 Mio. Euro) darüber. Beide Angaben beruhen allerdings auf demselben Schätzmodell.

Fast drei von vier „GTA 6“-Vorbestellungen sollen auf PlayStation 5-Konsolen entfallen

Für Microsoft dürfte besonders die Verteilung zwischen den Konsolen interessant sein. Laut Sensor Tower entfallen 74 Prozent der digitalen Vorbestellungen auf PlayStation 5 und lediglich 26 Prozent auf Xbox Series X/S. Legt man die geschätzten 7,71 Millionen Exemplare zugrunde, wären das rechnerisch ungefähr 5,7 Millionen Vorbestellungen auf PS5 und rund zwei Millionen auf Xbox Series. Anfang September lag der geschätzte PlayStation 5-Anteil noch bei 77 Prozent.

Das klingt nach einem gewaltigen Unterschied, ist allerdings nicht zwangsläufig ein schlechtes Ergebnis für Microsoft. Bereits im September hatte Xbox-Manager Matthew Ball erklärt, dass das Unternehmen mit den bisherigen GTA 6-Vorbestellungen sehr zufrieden sei. Das Spiel breche auf Xbox bereits Rekorde. Der Anteil entspreche außerdem ungefähr dem Marktanteil der eigenen Konsolen.

GTA 6 könnte schon vor dem ersten Spieltag eine Milliarde erreichen

Sollten die aktuellen Schätzungen ungefähr stimmen, fehlen bis zu einem Vorbestellwert von einer Milliarde US-Dollar noch rund 249 Millionen US-Dollar. Ob diese Marke tatsächlich vor dem Release erreicht wird, lässt sich derzeit nicht seriös vorhersagen. Dafür müsste die Nachfrage in den verbleibenden Tagen noch einmal erheblich zulegen. Was es wahrscheinlich auch wird.

Der Durchschnittswert pro Vorbestellung liegt bei den aktuellen Zahlen rechnerisch bei ungefähr 97 US-Dollar (rund 86 Euro). Das passt zu früheren Analystenberichten, wonach sich überraschend viele Käufer für die teurere Ultimate Edition entscheiden. Wie groß deren tatsächlicher Anteil ist, hat Take-Two allerdings nicht veröffentlicht.

Zum Vergleich: GTA 5 erzielte bei seiner Veröffentlichung 2013 innerhalb der ersten 24 Stunden einen weltweiten Verkaufsumsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar. Das waren damals offiziell gemeldete Einnahmen nach dem Verkaufsstart. Die jetzigen GTA 6-Zahlen betreffen dagegen geschätzte digitale Vorbestellungen und sind deshalb nicht unmittelbar vergleichbar.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Erst wenn Take-Two eigene Verkaufszahlen veröffentlicht, wird sich zeigen, wie nah die Analysten mit ihren Hochrechnungen tatsächlich an der Realität gelegen haben. Was glaubst du? Wird GTA 6 einen neuen Rekord im Entertainment-Bereich zum Start aufstellen? Wir gehen auf jeden Fall davon aus.