Grounded 2: Zu Halloween als Skelett gespielt – Jetzt Nachholen

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Wer an Halloween in Grounded 2 unterwegs war, dürfte eine ziemlich knochige Überraschung erlebt haben. Die Entwickler haben sich nämlich eine gruselig geniale Überraschung erlaubt und die spielbaren Charaktere kurzerhand in Skelette verwandelt. (Etwas dass sie schon in Grounded 1 gemacht hatten) Und wer das verpasst hat, kann den Effekt mit einem simplen Trick erneut aktivieren.

Halloween ist zwar vorbei, aber in Grounded 2 hat das Entwicklerteam von Obsidian Entertainment ein kleines Easter Egg versteckt, das durchaus einen Blick wert ist. Pünktlich zum 31. Oktober verwandelten sich nämlich die spielbaren Charaktere in wandelnde Skelette. Ich selbst hab es eigentlich nur zufällig entdeckt, weil ich an Halloween eine kurze Runde spielen wollte um Ressourcen von dem neuen Tausendfüßler zu sammeln.

Dabei handelt es sich um eine rein optische Veränderung. Eure Ausrüstung bleibt erhalten, ebenso eure Waffen und Rüstungen. Unter dem ganzen Equipment steckt allerdings plötzlich kein gewöhnlicher Teenager mehr, sondern ein waschechtes Knochengerüst. Besonders amüsant wird das natürlich, wenn man seinen Charakter mit einer möglichst imposanten Rüstung ausgestattet hat. Ein Skelett in voller Kampfmontur hat schließlich auch seinen ganz eigenen Charme.

Die kleine Halloween-Überraschung wurde dabei recht unauffällig ins Spiel integriert. Keine große Ankündigung, kein besonderes Event-Menü. Wer am 31. Oktober gespielt hat, konnte den Effekt einfach entdecken.

Halloween verpasst? Kein Problem!

Wer am 31. Oktober keine Zeit für Grounded 2 hatte, muss allerdings nicht bis zum nächsten Halloween warten.

Der Trick ist denkbar einfach: Stellt das Systemdatum eurer Konsole oder eures PCs auf den 31. Oktober und startet anschließend das Spiel. Schon könnt ihr eure Charaktere wieder in ihrer knochigen Halloween-Version bewundern.

An eurem Spielfortschritt müsst ihr dafür nichts verändern. Es genügt, das Datum entsprechend anzupassen. Danach könnt ihr die Systemeinstellungen wieder auf das aktuelle Datum zurücksetzen.

Eine nette Kleinigkeit, die zeigt, dass die Entwickler auch bei solchen Details ein wenig Humor beweisen. Und mit einem Skelett in voller Rüstung durch den Garten zu ziehen, hat schon etwas.