God of War Ragnarök – neuer Story-Trailer stimmt auf Release ein

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS5 und PS4. - (C) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

God of War Ragnarök ist nur noch weniger als zwei Monate entfernt. Dann können Spieler erneut in die Sandalen des griechischen Gott des Krieges schlüpfen und sich durch die nordische Götterwelt schnetzeln. Um auf den baldigen Release einzustimmen, hat Sony einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Story der Fortsetzung näher beleuchtet. Zusätzlich gibt es auch einen vertrauten Feind zu sehen, den Spieler des Vorgängers noch aus der Endcredit-Sequenz kennen.

Worum geht es in God of War Ragnarök?

Während der Trailer einen tieferen Einblick in die Story verschafft, wissen wir dennoch noch überraschend wenig über die am 9. November erscheinende Fortsetzung. Mit Informationen gingen die Entwickler bisher eher spärlich um. Auch einen längeren Gameplay-Trailer sind sie uns bisher noch schuldig. Dennoch lässt sich bereits etwas über die Fortsetzung sagen. So müssen wir erneut als Kratos mit dessen Sohn Atreus eine Reise antreten. Wie der Trailer zeigt, verschlägt es uns dabei nicht nur nach Midgard, sondern auch in einige bekannte und neue Welten.

Eine zentrale Rolle dürfte diesmal Tyr, der nordisch Gott des Krieges, spielen. Jener wurde im Vorgänger bisher nur angedeutet. Diesmal soll er hingegen im Fokus liegen. Auch lässt sich bereits eine mysteriöse Gestalt erkennen, die womöglich der Allvater Odin sein könnte. Sicher ist nur, dass Kratos auch in God of War Ragnarök gegen den ein oder anderen Gott antreten muss. So dürfen sich Spieler auf mindestens einen Bosskampf gegen Thor, Gott des Donners, freuen, der bereits im Vorgänger angeteasert wurde. Laut der Entwickler, soll das Spiel die nordische Saga zu einem Ende führen. Ob Kratos dabei beim Weltuntergang eine Rolle spielt, kann stark vermutet werden.

Während Informationen zum Spiel noch rar sind, haben Fans jetzt schon die Möglichkeit eine der Spezialeditionen von God of War Ragnarök vorzubestellen. Hier allen voran die pompöse Jotnar-Edition. Bereits jetzt wird sie auf Ebay zu horrenden Preisen gehandelt. Solltet ihr also noch eine bekommen, stellt sie eine gute Wertanlage dar. Unterdessen waren Kratos und Atreus erst vor kurzem Teil eines Crossovers, das vermutlich nur wenige haben kommen sehen. So trafen die beiden in einem Teaser auf Rick und Morty.

