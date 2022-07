God of War Ragnarok bekommt erste Story-Beschreibung

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS5 und PS4. - (C) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

Nach einigen Verschiebungen, aus den kuriosesten Gründen, ist es am 9. November endlich so weit. Kratos und sein Sohn Atreus kehren in God of War Ragnarok erneut zurück. Diesmal sogar in einer bombastischen Special Edition, die schon jetzt eine lukrative Wertanlage ist. Was das Vater-Sohn-Gespann indes auf ihrer Reise erwarten kann, hat nun die offizielle Synopsis des Spiels deutlicher gemacht.

Die Beschreibung stammt hierbei vom Playstation Store und liefert erste Details zum Inhalt des Spiels. Auch wenn jene hierbei natürlich größtenteils vage bleibt. Dennoch liefert sie so schon mal einen guten Einblick in die abenteuerliche Reise, die den ehemaligen Gott des Krieges erwarten dürfte. Auch wenn es das letzte mal sein könnte…

God of War Ragnarok – Eine Beschreibung

,,Von den Entwicklern Santa Monica Studios kommt die Fortsetzung zum hochgelobten God of War (2018). […] Fimbulwinter ist im vollen Gange. Kratos und Atreus müssen in jedes der neun Reiche reise, um nach Antworten zu suchen. Asgards Truppen bereiten sich in der Zwischenzeit auf einen prophezeiten Kampf vor, der die Welt beenden soll.” ,,Auf ihrer Reise werden die beiden atemberaubenden, mythologische Landschaften erkunden und sich furchteinflößenden Gegnern, sowohl in Form von nordischen Göttern, als auch Monstern, stellen müssen. Doch die Gefahr durch Ragnarök kommt immer näher. Kratos und Atreus müssen zwischen ihrer eigenen Sicherheit, und der der neun Reiche entscheiden.”

Wie aus der Synopsis schnell hervorgeht, scheint der Untergang der Neun Welten besiegelt zu sein. Denn der Fimbulwinter wütet immer noch. Bereits im Vorgänger aus dem Jahr 2018 setzte er ein. In der nordischen Mythologie markiert jenes Wetterphänomen die erste Stufe zum nahenden Weltuntergang, auch genannt Ragnarök.

Auch lässt sich herauslesen, dass Kratos es diesmal mit Gegnern aufnehmen muss, die aus der nordischen Götterwelt bekannt sind. Während das zwar bereits im ersten Teil der Fall war, dürfte God of War Ragnarok nochmal einen draufsetzen. Bereits im Abspann des Vorgängers machte Kratos Bekanntschaft mit einem bestimmten hammerschwingenden Asen, der wohl auf Rache aus ist. Da Ragnarok das Ende der nordischen Saga darstellen soll, kann man wohl auch von einer Götterdichte wie seinerzeit in Teil III ausgehen.

Dort entledigte sich Kratos in nur einem Spiel fast des gesamten griechischen Pantheons. Wer auf ähnliches für den Abschluss der Saga hofft, steht nicht alleine da. Gewissheit haben wir spätestens ab dem 9. November, wenn God of War Ragnarok exklusiv für die PS5 startet.