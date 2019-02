Angeblich – unter Gerüchten befeuert- soll heute der Name von Star Wars – Episode IX verkündet werden.

Als jahrzehntelanger Star Wars-Fan sollte man sich eigentlich darauf freuen! Oder auch nicht? Bei mir ist die Stimmung nach Ryan Johnson’s Star Wars-Film (Episode IIX) die Laune ein wenig vergangen. Was sich auch auf den Solo-Film niederlegte, welcher eigentlich gar nicht so schlecht war – wie nach der Produktion des Films angenommen. Da machen mir kleinere YouTube-Hits wie „Der Konflikt des jungen Darth Vaders“ mehr Spaß. Fan-Art eben!

With rumors of the ‚Star Wars – Episode IX‘ title POSSIBLY dropping today, what do you think the title will be? pic.twitter.com/bQMyIapEdF

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) 5. Februar 2019