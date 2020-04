Gears Tactics: Launch Trailer konzentriert sich auf Story, Fortschritt, Schlachten und mehr

Gears Tactics - (C) Splash Damage

Vor seiner Veröffentlichung Ende dieses Monats hat Microsoft einen Trailer für Gears Tactics veröffentlicht. Es stellt die zentrale narrative Prämisse des Spiels sowie einige seiner Hauptfiguren vor, bevor es auf seine Kernmechanik des Spiels eingeht, einschließlich rundenbasierter taktischer Schlachten, Fortschritt, Anpassung, Klassen und mehr. Schau dir den Launch Trailer unterhalb an.

Gears Tactics verspricht eine Kampagne, die über 40 Stunden dauert, und möchte eine Erfahrung bieten, an die Fans vielleicht nicht gewöhnt sind. Die Entwickler haben außerdem versprochen, dass es sich nur um ein Einzelspieler-Erlebnis handelt, während es auch keine Mikrotransaktionen gibt, was sie auch in diesem Trailer hervorgehoben haben.

Gears Tactics – das Anfang dieses Monats die Entwicklung abgeschlossen hat – erscheint am 28. April auf dem PC und startet gleichzeitig den Xbox Game Pass für die Plattform.

Eine Xbox One-Version befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, hat jedoch derzeit kein Veröffentlichungsdatum.