Gears Tactics: Gold-Status erreicht

Schon seit dem Tod von Lori Grimes in der 3. Staffel der Zombie Kult-Serie The Walking Dead halten sich Gerüchte nach einer möglichen Rückkehr von Rick Grimes Frau, Lori Grimes, hartnäckig. Jetzt bezog die Schauspielerin des The Walking Dead Charakters, Sarah Wayne Callies, öffentlich Stellung zu den Gerüchten. Als Fan der Serie The Walking Dead…