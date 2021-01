Fortnite plant anscheinend Modifikationen für Autos

Die Autos in Fortnite sind los! (C) Epic Games

Fortnite-Fahrzeuge könnten in naher Zukunft ein ziemlich großes Update erhalten. Laut einem bekannten Leaker könnte Epic Games in Fortnite montierte Autokanonen und andere Fahrzeugmodifikationen im Battle Royale-Spiel erweitern.

Der Leaker HYPEX spricht davon, dass Waffen-Mods kommen, aber dass ist nicht die einzige Neuigkeit.

HYPEX sagte, dass Auto/Fahrzeug-Anhänge und Mods am Horizont sind und in naher Zukunft ein Update erhalten sollten. Der Leaker wollte klarstellen, dass dies nicht dasselbe ist, was Spieler sehen, wenn es um Skins wie Predator, The Terminator oder Sarah Connor geht. Diese Skins sind nur kosmetischer Natur und verändern weder die Kraft noch die „Tödlichkeit“ eines Charakters. Während HYPEX nicht spezifisch über die Waffen an den Fahrzeugen sein konnte, werden sie in der Tat die Herangehensweise der Spieler an diese Autos ändern.

Der bekannte Fortnite-Leaker sagte, dass die Auto-Mods in Stufen aufgeteilt werden. Einige von ihnen werden in der Tat Waffen sein, wie zum Beispiel montierte Waffen. Andere Mods verändern das Verhalten eines Autos auf verschiedenen Oberflächen. HYPEX war nicht spezifisch in Bezug auf das Verhalten, fügte jedoch hinzu, dass es etwas anderes geben wird, ob ein Fortnite-Spieler auf Sand , Gras oder harten Straßen fährt.

Fortnite: Modifikationen für Autos waren bereits öfters ein Gerücht

Dies ist nicht das erste Mal, dass HYPEX behauptet, dass diese speziellen Waffenhalterungen zum Spiel kommen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er über Waffenmods im Allgemeinen spricht. Ob diese Waffen-Modifikationen dann auch einen Item-Platz verwenden oder extra sind ist derzeit nicht klar. Man soll auch mehr als einen dieser Auto-Mods tragen können.

Epic Games hat dieses Gerücht weder bestätigt noch dementiert. Bisher lag HYPEX allerdings öfters richtig, daher könnte diese Funktion bald im Battle Royale-Spiel ausprobiert werden.

Fortnite kann kostenlos für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S heruntergeladen werden. Derzeit warten Spieler auf einen gemunkelten Tomb Raider/Lara Croft-Skin, der in das Spiel bald kommen soll.