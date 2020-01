Fortnite: Neuer Creative-Mode wird auf der PAX South 2020 gezeigt

Fortnite Battle Royale - (C) Epic Games

Ein neuer Spieletyp kommt in den Fortnite-Kreativmodus und wird erstmals auf der PAX South 2020 vorgestellt. Der Kreativmodus wurde Ende 2018 in Fornite eingeführt und bietet Spielern die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln und sogar neue Spielemodi zu erstellen.

Fortnite ist am besten für seinen äußerst beliebten Battle Royale-Modus bekannt, aber seine Bedeutung als Online-Treffpunkt sollte nicht unterschätzt werden. Das bisher größte Beispiel für Fortnite als sozialen Raum gab es im Dezember, als ein digitaler J.J. Abrams im Spiel erschien, um einen Trailer zu Star Wars: The Rise of Skywalker zu veröffentlichen. Angesichts der Popularität des Spiels ist es nicht verwunderlich, dass andere Marken von diesem Spiel angezogen werden, um sich einem großen Publikum zu präsentieren, was zu Fortnite-Crossovers mit The Avengers, Batman und so weiter führte. Die Community-orientierte Seite von Fortnite könnte in naher Zukunft noch wichtiger werden, da Tim Sweeney, CEO von Epic Games, kürzlich über die Möglichkeit getwittert hat, dass “Fortnite mehr eine Plattform als nur ein Spiel sein könnte”.

Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz

Fortnite‘s jüngste Zusammenarbeit könnte mit dem unwahrscheinlichsten Partner sein, den es bisher hatte – dem Internationalen Roten Kreuz. Laut einer Pressemitteilung wird Fortnite einen neuen Modus namens Lifeline einführen, der die Spieler in vier Missionen versetzt, in denen sie die Rolle eines internationalen Roten Kreuzes übernehmen und versuchen, Leben zu retten, anstatt sie spektakulär wie in typischen Fortnite-Spielen zu beenden. PAX South-Teilnehmer haben die Möglichkeit, Liferun zu spielen, und die Streamer DrLupo, ONE_shot_GURL und Lachlan übertragen den neuen Modus live von der Convention.

Der hauptsächlich für seinen Battle Royale-Modus bekannte Titel hatte im Jahr 2019 viele Höhen und Tiefen, vom verunglückten BRUTE-Mech bis zum atemberaubenden Start von Fortnite Chapter 2. Obwohl der Titel im Vergleich zu 2018 einen gewissen Umsatzverlust verzeichnete, blieb es das umsatzstärkste Spiel des Jahres 2019!

Fortnites neuer Liferun-Modus weicht deutlich vom traditionellen Modus des Spiels ab, ist aber auch eine willkommene Abwechslung. Obwohl der Battle Royale-Modus sicherlich nicht so schnell beendet sein wird, macht Epic einen klugen Schachzug, indem es das Spiel für verschiedene Spielarten öffnet, insbesondere für diejenigen, die die Aufmerksamkeit von Spielern auf sich ziehen könnten, die nicht an seinem Kill interessiert sind.

Fortnite ist ab sofort für Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS und Android-Geräte verfügbar.

