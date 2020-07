Fortnite: Wann kommen endlich die Autos ins Spiel? Wieder verschoben!

Fortnite ist immer noch ein wichtiger Akteur im Battle Royale-Genre. Trotz der zunehmenden Konkurrenz ähnlicher Spiele schafft es das Spiel von Epic Games, zahlreiche Updates und Herausforderungen zu liefern, um das Gameplay auf dem neuesten Stand zu halten. Dies führt natürlich zu einer großen Vorfreude auf neue Funktionen, da die Fans überlegen, wie sich das Spiel ändern wird. Ein geplantes Feature für die dritte Staffel war die Einführung von Autos, dies hat sich jedoch verzögert und die Fans sind verärgert.

Die dritte Staffel von Fortnite wurde von der Spielerbasis gemischt aufgenommen, während einige die neu implementierten Aquaman-Herausforderungen genossen haben. Andere hatten das Gefühl, dass das Spiel verloren hat, was es zu etwas Besonderem gemacht hat. Die Einführung von Autos wurde seit dem Trailer für die Saison gehänselt und war eines der am meisten erwarteten Updates. Es scheint jedoch, dass die Funktion in Staffel 3 möglicherweise nicht enthalten ist, und wenn dies der Fall ist, wird sie nur für kurze Zeit verfügbar sein.

Der Fortnite Twitter-Account informiert die Spieler darüber, dass sich das Hinzufügen von Autos um einige Wochen verzögert wurde. Obwohl es aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu zahlreichen Verschiebungen in der Spielebranche gekommen ist und die meisten Spieler die dazugehören Probleme der Spieleentwickler verstanden haben, war die Reaktion auf den Tweet nicht positiv. Viele Fans waren wütend, dass ein Feature, das für die dritte Staffel beworben wurde, anscheinend fehlen wird. Es ist klar, was die Spieler wollen, und obwohl die Aussage die Situation nicht zu detailliert beschrieb, wird das Team wahrscheinlich alles tun, um die mit Spannung erwarteten Autos in Fortnite auch abzuliefern.

Fender bender? #NoSweat.

Run out of gas? That's not covered.

Our lawyers are currently sweating the policy details and fixing typos like 'otter coverage' instead of auto coverage. Due to this, many vehicles got taken for inspection.

Expect a few weeks until we're road ready. pic.twitter.com/6YdPara80q

— Fortnite (@FortniteGame) July 23, 2020