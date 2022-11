FIFA 23: WM-Modus kommt nicht zu Ultimate Team (FUT World Cup)

Du hast die Hoffnung auf einen FUT World Cup-Modus für FIFA 23? Nun, laut einem Leak dürfte es schlecht dafür aussehen. Die FIFA 23-Weltmeisterschaft wird Berichten zufolge keinen eigenen FUT-Modus haben, sondern Karten nach dem Event wieder entfernen! Der beliebte Modus aus dem Jahr 2014 und 2018 soll also nicht zurückkehren.

Laut FUT Sheriff (via VGC), einem Twitter-Account, der im vergangenen Jahr jede einzelne Promo-Karte und jeden Spielmodus in FIFA durchgesickert ist, wird der beliebte WM-Modus von 2018 und 2014 für FIFA 23 nicht zurückkehren.

Die vorherigen beiden Ultimate Team World Cup-Modi waren vom normalen Modus getrennt. Dabei konnten Spieler neue Teams basierend auf den Nationen bilden und diese am Turnier teilnehmen lassen.

Warum ist die Aufregung so groß? Der FUT World Cup-Modus hatte eine niedrige Eintrittsbarriere und den tollen Effekt, dass alle im Modus gekauften Packs dem Spieler das gleiche Pack im Hauptspiel einbringen.

Wie der FIFA-Insider weiter behauptet, sind während der WM in Katar “zeitbegrenzte Fußballer” verfügbar, die FIFA 23-Spieler durch Ziele und Squad-Building-Herausforderungen verdienen können. World Cup Hero-Karten werden auf den Spielerkonten aber blieben, so FUT Sheriff.

🚨There will be no World Cup mode INSIDE FUT. There will be special cards and themed content, like a promo, but no mode. We will receive TIME LIMITED cards from the players in World Cup and we will use them to do Objectives and SBC’s based on WC.

— Fut Sheriff (@FutSheriff) November 1, 2022