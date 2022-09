Erweitertes Remake von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe kommt!

Die heutige Nintendo Direct war wieder für ein paar Überraschungen gut. So auch die Ankündigung des erweiterten Remakes von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, welches am 24.02.2023 auf der Nintendo Switch erscheinen soll.

Der Trailer

Hier der Trailer in welchem einem viel gezeigt wird. Vor allem fallen einem gleich die ganzen Neuerungen auf, wenn man den Titel mit der originalen Nintendo Wii Version vergleicht.

Samurai Kirby

In diesem Abenteuer wollen Kirby und seine freundlichen Feinde König Dedede, Meta Knight, und Waddle Dee dem Außerirdischen in Not Magolore helfen. Beim Trailer erkennt man auf den ersten Blick, dass die Grafik überarbeitet worden ist. Kirby kann mit dem Schwert, einer Peitsche oder sogar einem Sonnenschirm kämpfen. Zudem gibt es jetzt die neue Mecha-Kopierfähigkeit mit welcher man Gegner von nah und fern erwischen kann. Zudem kann man Laser feuern. Natürlich gibt es auch wieder Mini-Spiele. Beispielsweise Magolores Büchersatz, aber auch manche aus Vorgängertiteln wie Samurai Kirby welche nun in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe wieder vorkommen werden. Sowohl das Hauptspiel als auch die Mini-Spiele können mit bis zu 4 lokalen Spielern gespielt werden. Dabei können auch alle Spieler als unterschiedlich farbige Kirbys spielen.

Die Nintendo Direct Präsentation von heute

Die Gerüchte haben tatsächlich recht behalten: es hat tatsächlich in diesem Monat eine Nintendo Direct gegeben in welcher ordentliche Überraschungen vorgestellt worden sind. Highlights waren auf alle Fälle die Ankündigung von Pikmin 4, mehrere Resident Evil Titel, als auch Goldeneye 007 als N64 Klassiker für das Nintendo Switch Erweiterungspaket. Leider wurden weder auf die erhofften Ports des The Legend of Zelda Abenteuer: The Wind Waker und The Twilight Princess, aber auch kein Metroid Prime HD Remaster angekündigt. Dafür wurde endlich der Titel und der Termin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 bekannt gegeben! Was für eine längst überfällige, aber schöne Überraschung.

Quelle: youtube.com via Nintendo DE

