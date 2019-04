Heute hat Toho den ersten Trailer des kommenden CGI-Films Dragon Quest: Your Story veröffentlicht. Der Trailer lässt uns einen ersten Blick auf die Visuals werfen die einfach fantastisch aussehen.

Die Story basiert auf dem Super-NES-Klassiker Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride aus dem Jahr 1992. Der Film wurde bereits im Februar angekündigt, doch auf die ersten Bilder mussten wir bis heute warten.

Regisseur und Drehbuchautor ist Takashi Yamazaki, der an Always: Sunset in Third Street, Space Battleship Yamato und The Eternal Zero arbeitete.

Stand by Me Doraemon-Co-Regisseur Ryuichi Yagi und Art Director Makoto Hanafusa (beide haben an der Onimusha-Serie gearbeitet) werden auch als Co-Regisseure agieren.

Dragon Quest Schöpfer, Yuji Horii, arbeitet als Supervisor an dem Film und passte die Geschichte an. Mit Koichi Sugiyama ist auch der bekannte Dragon Quest-Komponist in das Filmprojekt involviert.

Dragon Quest: Your Story wird am 2.August 2019 in den japanischen Kinos anlaufen. Über eine Veröffentlichung hier zu Lande ist bis weilen noch nichts bekannt. Doch nach diesen ersten Bildern kann man auf eine westliche Veröffentlichung nur hoffen.