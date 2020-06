Entwickler Ready at Dawn (The Order: 1886) von Facebook übernommen!

The Order: 1886 - (C) Ready At Dawn

Der Streaming-Dienst Mixer von Microsoft wurde vor wenigen Tagen unerwartet geschlossen, als der Tech-Riese eine Partnerschaft mit Facebook Gaming ankündigte. Dies ist jedoch anscheinend nicht die einzige Videospielnachricht, die Facebook ausgelöst hat. In einem Oculus Blog-Beitrag von Mike Verdu, Vice President für AR / VR-Inhalte bei Facebook, wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Entwickler Ready At Dawn, bekannt für The Order: 1886, übernommen hat, um „bahnbrechende Inhalte in VR“ zu erstellen.

Ready At Dawn: Nur mehr VR-Titel in Arbeit?

Ready At Dawn’s Action-Adventure-Titel The Order: 1886 von 2015 wurde bei der Veröffentlichung als Enttäuschung angesehen, doch seit 2017 hat das Studio weitere Titel wie Lone Echo, Echo Arena und Echo Combat für Oculus erstellt. Derzeit entwickelt man Lone Echo 2. Verdu sagte, dass die Verwendung der VR-Technologie von Facebook es Ready At Dawn ermöglichen wird, „unvergessliche, immersive und innovative VR-Inhalte“ zu erstellen.

Trotz dieser Akquisition sagte Verdu in dem Blog-Beitrag, dass Ready At Dawn immer noch ein unabhängig betriebenes Studio ist, das sein gesamtes Personal behält und weiterhin auf Oculus Quest veröffentlicht. Auf Twitter sagte Ru Weerasuriya, CEO von Ready At Dawn, das Team freue sich darauf, „ein neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen und unsere Leidenschaften weiter zu verfolgen“, obwohl Verdu im Blog sagte, dass sie nicht bereit sind, Details über zukünftige Projekte zu teilen.

Nearly 17 years ago, we embarked on a journey to build a game studio. Along the way, we innovated on genres, experiences, games and platforms. Today, we’re excited to join the Facebook family as we open a new chapter in our story and continue to pursue our passions #WeAreRAD pic.twitter.com/KyaorRyPpn — Ru Weerasuriya (@Ru_Weerasuriya) June 22, 2020

The Order: 1886 – Ist eine Fortsetzung in Aussicht?

Verdu sagte, das unabhängige Studio werde weiterhin von seinen beiden Büros in Irvine, Kalifornien, und Portland, Oregon, aus operieren.

Es ist jedoch unklar, was Ready At Dawn unter diesem neuen Einfluss als Team von Oculus Studios genau tun wird. Im Januar wurde gemunkelt, dass eine Fortsetzung von The Order: 1886 für PS5 und die Xbox Series X in Entwicklung sei, aber da sich ein Großteil der Aufmerksamkeit des Studios auf VR-Serien wie Lone Echo konzentriert, scheint dies weniger wahrscheinlich.

Unabhängig davon, woran das Entwicklerstudio als Nächstes arbeitet, sollte es interessant sein zu sehen, wie sich sein neuer Besitz auf Titel auf der ganzen Linie auswirken könnte. Wenn eine Fortsetzung von The Order: 1886 zum Tragen kommt, sollten Fans des ersten Spiels wahrscheinlich zumindest eine gewisse VR-Integration erwarten.

The Order: 1886 ist für PS4 verfügbar.