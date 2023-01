Elden Ring: Spieler zahlt Camgirl 20.000€ um mit ihm zu spielen

Wart ihr schon einmal sehr einsam? Ja? Aber auch schon so sehr, dass ihr einen Monatslohn für einen ,,Elden Ring"-Stream ausgegeben habt?

Elden Ring - (C) From Software

Elden Ring ist nicht nur eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres, sondern auch eine der besten Single-Player-Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit. Kaum verwunderlich, dass Sony unlängst Teile des Entwicklerstudios erworben hat. Doch für einen einsamen Spieler aus England ist das ständige Sterben durch Bosse und die verzweifelte Suche nach Glintstone-Zaubern zu viel geworden (Auch wenn er dafür einfach nur unsere Guides hätte lesen müssen). Also hat er sich jemanden gesucht, der ihm Gesellschaft leisten kann.

Camgirl erhielt knapp 20.000 Euro

Und Gesellschaft fand er in Form eines Camgirls. “Ich spiele Kampagnen üblicherweise alleine in meiner Unterhosen und überfresse mich mit Kohlenhydraten (Pizza, Fastfood , etc.), während ich einen Energy Drink nach dem anderen trinke”, meldete der einunddreißigjährige ,,Elden Ring”-Spieler Chris dem britischen Boulevardplatt The Sun. Irgendwann wurde ihm das jedoch zu eintönig. Eines Tages lernte er das “Camgirl” Charley kennen und bezahlte sie dafür mit ihm insgesamt 40 durchgehende Stunden lang das Rollenspiel zu streamen.

WERBUNG

“Es war schön Charley an meiner Seite zu haben, während ich das Zwischenland bereiste. […] Wir lernten uns dabei sehr intim kennen und stellten eine Verbindung auf einem tieferen Level her. […] Ich habe ihre Kameradschaft wirklich genossen. Ich hoffe wir können in der Zukunft noch mal miteinander streamen, wenn das nächste große Spiel erscheint.”, so Chris.

Umgerechnet zahlte der passionierte Spieler dem Camgirl knapp 20.000 Euro, um ihm bei Elden Ring zuzusehen. Ein Service, der laut dem Camgirl Charley dabei gar nicht so unüblich sei. So betont sie, dass diese Art von Anfragen vor allem während der Pandemie an sie und ihre Kolleginnen gestellt wurden. “Anstelle nur ein Camgirl zu sein, dass für vielleicht sieben Minuten performt, habe ich Klienten über diverse Zeitabschnitte begleitet, während sie ein Spiel gespielt, Essen gekocht, gegessen, etc. haben. Es ist ist wie “Camming” im Langformat.”, so die Darstellerin von Erwachsenenentertainment.

Am Ende haben es die beiden geschafft, Elden Ring zusammen durchzuspielen. Auch wenn es vierzig Stunden und viele tausende von Euro gebraucht hat.